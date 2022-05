Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Tots els governs estan fermament compromesos amb la digitalització, com estan fent les empreses privades. Tenim un exemple clar a la banca on la banca digital està agafant força. La transformació digital que estem vivint està canviant el comportament diari de tots nosaltres, des de la manera com ens comuniquem, informem i fins i tot consumim. Totes aquestes millores digitals estan orientades a facilitar els serveis als ciutadans, reduir el temps que dediquem a tràmits i limitar els desplaçaments. Ara, què passa amb el vell?

Per a alguns adults grans, la transformació digital no és cap problema. Molts estan acostumats als seus nous telèfons mòbils i poden enviar missatges de whatsapp a familiars o amics sense cap dificultat. Però la digitalització va un pas més enllà, i per a alguns, fer paperassa digitalment és un maldecap. Parlarem d'aquesta situació amb el professor estratègia digital, David Martí.

La cantant Merche presentarà aquest diumenge 8 a la sala Apolo "20 conmigo". Avui la tenim al programa i ens donar més detalls sobre aquest nou projecte musical.



- De què tracta aquest nou àlbum "20conmigo'?



Té un so més rocker, tot i que sempre segueix allà la forma de compondre o cantar, però sí que és veritat que a cada disc intento buscar un so diferent i que no hagi fet anteriorment. En aquest disc em venia de gust fer pop-rock espanyol però actualitzat . Hi ha moltes guitarres, bateries, la banda sona espectacular i aquesta és direcció que vam agafar per fer aquest disc.



- Portes vint anys de carrera musical i aquest és el dècim àlbum?



Si, en un principi havia de ser un disc aniversari, ens vam plantejar fer noves versions amb les cançons més conegudes, però em venia de gust fer cançons inèdites. Aquest nou disc està compost de deu temes nous que parlen d'amor, desamor o temes socials, aquesta és la meva essència. Al final del disc està el meu regal d'aniversari.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).