Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El síndic de greuges de Barcelona ha obert una actuació d'ofici per conèixer quines seran les accions de millorar el CAP del gòtic. Parlarem d'aquest tema amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.



- Com està ara mateix la situació?



És una reivindicació històrica, hem de dir que no es tracta d'una queixa que ens hagi entrat sinó una actuació d'ofici, ja que tenim aquesta capacitat com a sindicatura quan veiem que hi ha una problemàtica i hem d'actuar. En aquest cas, tot es destapa quan ens assabentem que han hagut de tancar uns dies per una fuita d'aigües fecals, ens acostem al cap del gòtic a veure què està passant, tenint en compte que la nostra competència és molt limitada perquè això depèn de la Generalitat iCat salut i a més a més, l'edifici de dalt és de l'agència de l'Habitatge de Catalunya.

La pràctica dels pares d'usar les xarxes socials per a mostrar detalladament la vida social dels seus fills a través de fotografies o vídeos es denomina sobreexposició filial i en anglès es coneix amb el terme sharenting.

Es tracta d'un anglicisme que prové de share (compartir) i parenting (paternitat) i que consisteix a documentar la vida dels menors en les diferents plataformes digitals i la rellevància de les quals ha adquirit tal importància que el diccionari britànic Collins ho va incloure en les seves pàgines en 2016.

Molts progenitors pensen que aquesta pràctica no és perillosa, sense ser conscients que existeixen importants riscos, com el ciberassetjament, el robatori de dades, el grooming (assetjament i abús sexual en línia) o la suplantació d'identitat.

Una vegada que es publica un contingut, es deixa de tenir control sobre ell.

Si les contrasenyes no tenen l'extensió i la combinació de lletres, xifres i símbols que els experts recomanen, podrien hackejar-les en un tres i no res. A aquesta conclusió arriba un estudi recent de la companyia de seguretat cibernètica Hive Systems, que afirma que les contrasenyes amb menys de dotze caràcters es poden hackejar a l'instant si només contenen xifres. I una cosa semblant passa en el cas que només estiguin formades per lletres minúscules.

I si s'inclouen majúscules, minúscules, xifres i símbols? Llavors la situació canvia, encara que es continua estant desprotegit si s'opta per una contrasenya curta. De fet, al hacker només li caldria una mica més de paciència: en cas que no tingui més de vuit caràcters, podria trobar-la en 39 minuts. Per contra, si s'empra una combinació de 12 caràcters amb majúscules, minúscules, xifres i símbols, els hackers trigarien ni més ni menys que 3.000 anys a esbrinar-la.





