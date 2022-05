Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Arran del confinament es va produir un augment de consultes psicològiques per tractar sobretot problemes mentals derivats de la pandèmia. En aquest moment la demanda s'ha disparat i fins i tot hi ha consultes privades de psicologia que estan col·lapsades. Parlarem d'aquesta situació amb el portaveu de la delegació de Girona del Col·legi oficial de Psicologia de Catalunya, Dr. Àngel Guirado.

- Les consultes han pujat tant com s'esperava?

Sabem que quan hi ha moments conflictius, quan hi ha problemàtica social, en determinades èpoques on es produeix un increment de conflicte individual com interpersonal, es produeixen demandes de suport psicològic. El que ha fet la pandèmia és emergir els problemes existents i els que ja hi eren, els ha agreujat.

Durant la pandèmia, l'aeroport del prat de Barcelona va tenir una activitat mínima, després de dos anys, sembla que comença a posar-se en marxa. Cal recordar que abans d'aquest parèntesi, els cossos de seguretat van realitzar una aturada. Per saber com està la situació, parlarem amb Ricard Mora, vigilant de l'aeroport del prat.



- Com ha quedat la situació?

Continuem enquistats, no hem avançat. En primer lloc sí que vam tenir una reunió amb la Generalitat com a mediadors, però d'ençà d'aquell dia, no hem tingut cap reunió més.



- Ara que torna l'activitat, serà un tema que tornarà a posar-se sobre la taula.



Si, però estem topant amb una empresa que ens amaga els serveis mínims, és a dir, els únics que estem fent vaga som les deu persones del comitè de vaga.

La Comissió Europea acusa la companyia d'abusar de la seva posició dominant en iOS per a restringir l'accés dels seus competidors al NFC, una tecnologia clau a l'hora d'oferir serveis de pagament sense contacte en iPhone.

El programari d'Apple forma un ecosistema tancat on la companyia controla tots els aspectes de l'experiència de l'usuari, incloent el que afecta el moneder electrònic. En el seu cas parlem d'Apple Pay, l'únic servei de pagament mòbil que en iOS té accés a NFC.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La iniciativa, que compta amb un pressupost global de 2 milions d'euros, podria arribar a donar feina a més de 300 persones en situació de desocupació, que optaran a contractes estables.

El comerç és un dels àmbits que més s'ha beneficiat d'aquests ajuts en anteriors convocatòries, amb un 20% del total. Pel primer tinent d'alcaldia d'Economia, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, els ajuts "són una eina per crear noves oportunitats i ajudar de forma directa moltes famílies i persones de la ciutat que volen i necessiten treballar".