El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha inaugurat aquest dijous l’exposició ‘Naufragis. Història submergida’ que es podrà veure fins el 30 de juliol de 2023.

La mostra convida a la descoberta de l’arqueologia subaquàtica a Catalunya i a la resta del món amb 200 objectes, alguns inèdits, que mostren la riquesa i diversitat del patrimoni subaquàtic.

Es tracta d’una panoràmica de les actuacions del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya al llarg dels seus trenta anys. A banda d’ampliar els coneixements públics sobre l’arqueologia subaquàtica la mostra ret homenatge als homes i dones que l’han impulsat.

La mostra consta de quatre àmbits: exploradors del mar, de vaixells i mariners, excavant sota l’aigua i un patrimoni a protegir.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Recordeu quan fa un temps que parlàvem dels reptes virals a través de les xarxes socials i el perill que provocaven? Avui dia encara continuen i els dicta els m'agrades que s'aconsegueixen. En la preadolescència és quan més es posen en manifest i fins i tot aquesta obsessió pot arribar a posar en perill la integritat de la persona que els executa. Parlarem amb el professor departament de psicologia UdG, Xavier Oriol



- Ens hem de preocupar per aquesta situació entre els preadolescents?



Estem observant que cada vegada són més joves els nois i noies més joves que accedeixen a les xarxes socials. Els Estats units entre el 2009 i el 2011, es van adonar que començaven augmentar de forma bastant important els problemes de salut mental en aquestes edats de preadolescència i adolescència. Una de les causes per les quals van començar a augmentar els problemes de salut mental, va ser precisament pels m'agrades a través de les diferents xarxes socials.

Avui dilluns dia 2 de maig s'estrena al teatre Apolo "Company" el musical versionat per l'artista Antonio Banderas i protagonitzat per Roger Berruezo. Avui el tenim al programa per donar-nos més detalls.



- Que veurem en aquest musical?



Un musical d'aquells que s'han de conèixer i veure en directe, a més a més és un luxe que Antonio banderes l'hagi portat a Barcelona, estic molt content que els meus pares em puguin veure de ben a prop.



- És una adaptació de tot un mite en musicals de Broadway.



És un déu, estem parlant de la màxima autoritat dels musicals i just va morir abans de Nadal. Va donar la coincidència que feia dos dies havia vingut a veure'ns una persona del seu equip i va sortir encantat, ens va confessar que a ell li encantaria i que faria tot el possible per portar-ho, però al cap de dos dies ens vam assabentar que havia mort i va ser molt dur.