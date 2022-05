Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La crisi energètica que estem patint, sobretot a la guerra a Ucraïna, tot i que els preus ja havien pujat abans. Possiblement, en el nostre país el subministrament no afecta tant perquè el principal proveïdor de gas és d'Algèria o als Estats units amb el gas liquat i de moment no hi ha una por per manca de subministrament però si de preu. Així mateix, Espanya Portugal han aconseguit que s'accepti un preu màxim de 50 euros per megawatt. Parlarem amb el catedràtic d'Economia de la UAO CEU, Clemente Polo.



- La situació amb el gas està molt delicada en aquest moment.



La primera matisació que volia fer és que sí que és veritat que la guerra d'Ucraïna ha tingut un impacte en els preus de l'energia, però ha estat molt limitat en el temps i podríem dir que va arribar al seu pic entorn del dia 3 de març, és de dir, pocs dies després de començar la guerra i que en aquests moments el preu del gas natural és molt semblant al que havíem tingut el mes d'octubre de l'any passat. Hi ha hagut un efecte transitori, però no és permanent.

Ahir va haver un tancament de delegats i delegades de comissions obreres i d'UGT a l'oficina principal de Correus de la província de Barcelona sota el lema "Salvem Correus". L'objectiu és denunciar el desmantellament del servei postal públic i la mala situació econòmica de Correus i això produeix una precarització laboral a conseqüència d'una mala gestió, segons els sindicats. Parlarem amb la secretaria de CCOO a Correus de Barcelona, JuaniCerezo



- Quina és la situació ara mateix de Correus de Catalunya



Ens hem tancat com un acte de protesta durant el dia d'ahir per què entenem que està dintre d'una campanya de reivindicacions i mobilitzacions, que tant comissions obreres com UGT, estem duent a terme i al llarg de les setmanes farem més actes fins a arribar a l'horitzó què és la vaga de l'1,2 i 3 de juny.

El procés de lectura pot arribar a ser una tasca difícil de dur a terme per a nens i nenes amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA).

Sovint, aquesta realitat suposa importants barreres en el seu desenvolupament personal i social, incrementant el risc de fracàs escolar i d'exclusió social.

En aquest context, la Fundació Orange, entitat sense ànim de lucre, ha posat en marxa ‘Eva Aprende’, una col·lecció de contes infantils especialment desenvolupada per a nenes amb autisme, que en mesos pròxims es trobarà recollida també en una aplicació mòbil gratuïta que portarà el seu mateix nom.

‘Eva Aprende’ es tracta de la versió femenina de ‘José Aprende’, l'app de la qual ha aconseguit més de 150.000 descàrregues des del seu llançament en 2016.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).

