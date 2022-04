Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següentes temes:

No hi ha un carnet de la DGT per a bicicletes, però hi ha unes regles que tot ciclista hauria de conèixer. Aquestes normes serveixen per a tots els usuaris de bicis, tant si circulen per ciutat com pel camp i la carretera. La DGT presta especial atenció a aquests usuaris, els ciclistes són més vulnerables que els conductors d'altres vehicles, per això, si vas en bicicleta, respectar aquestes normes és fonamental. Paralrem amb el portaveu de l'associació amics de la bici, Albert Garcia.



- Com encaixeu el suggeriment de portar un carnet?



Primer de tot és un informe què fa una entitat privada d'un club de cotxes i que d'alguna manera s'ha adonat que l'increment de l'ús de la bicicleta està afectant els seus usuaris. Creiem que no té cap credibilitat i la Generalitat ja realitza al barem anual de la bicicleta i allà es poden veure les dades oficials.

El Dia de la Creativitat i la Innovació es va celebrar el passat 21 d'abril i té com a objectiu principal posar de manifest tot el potencial creatiu de les persones a escala mundial.



Després d'un any de pandèmia, confinaments i restriccions per COVID-19, és el millor moment per valorar l'economia creativa com una manera de sortir de la crisi mundial. Parlarem amb la directora de la unitat d'innovació de producte d'Eurecat, Irene Ràfols.



- Tenim crisis de creativitat i innovació?



Crec que no tenim crisi, tot el contrari. Hi ha moltes idees innovadores per a nous productes per ajudar a la societat com pot ser la salut i la gent gran. L'únic que falta és que s'acabin de concertar per poder treure-les al mercat.

Superada la pitjor etapa de la pandèmia, la residència d'ancians Residencial Ronda de Dalt recupera una de les seves tradicions més especials: les visites de grups d'escolars. Serà avui dimecres 27 d'abril i permetrà als majors gaudir d'una de les experiències que en major mesura els ajuda a connectar amb l'entorn.

Per als nens, que procedeixen del cicle de Primària a l'escola Palcam, és també una excel·lent oportunitat per a establir un diàleg enriquidor entre generacions. Enguany, coincidint amb la proximitat de la Diada del passat Sant Jordi, els portaran roses als ancians.

La reactivació d'aquestes visites constitueix un pas més en el camí cap a la normalització de la vida en les residències. L'etapa pandèmica va representar un dur cop per a les persones majors. I encara que en el cas de Residencial Ronda de Dalt la crisi sanitària es va saldar de manera molt positiva – no va caldre lamentar cap víctima -, la veritat és que durant un llarg període de temps es van veure privades de les visites dels seus familiars i, de forma molt especial, dels nens.