Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els episodis violents que han passat els últims dies relacionats amb els joves, ens porten a preguntar-nos si hi ha un augment de la violència juvenil. Els experts sí que creuen que podem estar veient els efectes de l'aïllament durant la pandèmia. Busquen sentir-se part d'un grup. Però no seria l'única cosa, les emocions negatives, la frustració dispara l'agressivitat. Per saber quin és l'origen i com està la situació ara mateix, parlarem amb la professora del departament de psicologia de la UdG, Alba Alfageme.



- Està pujant la violència entre els joves?



És un fenomen que té unes característiques molt específiques, estem en un moment on realment tenim accés a més informació que permet que els professionals i les professionals detectin moltes més situacions. També hi ha un augment de denúncies perquè abans es pensava que no serviria de res. S'estan donant una sèrie d'elements que ha proliferat un problema que ja existia, però ara l'estem començant a destapar.

El dia 27 d'abril és el dia internacional de la conscienciació sobre el soroll. Com ens pot arribar a pactar la contaminació acústica tants psíquicament com físicament? Per saber la resposta hem convidat a l'otorrinolaringòleg de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, Dr. Ignasi Sambola.



- No ens adonem de com ens afecta el soroll fins que ens repercuteix a la salut?



És cert, el soroll ens envolta cada dia i realment els nivells de soroll elevats són un contaminant invisible que ens afecta físicament i psicològicament sense cap dubte.

La retirada de les màscares a les escoles obria una porta psicològica molt important, sobretot en els adolescents. Molts d'ells es van veure la cara per primera vegada i aquest fet els hi crea por o inseguretat. Per saber com ha estat la reacció després d'una setmana sense les mascaretes, parlarem amb la cap d'estudis del col·legi cor de maria de la bisbal d'Empordà, Núria Felip.



- Com ha estat aquesta primera setmana sense mascaretes?



El 98% dels nanos que tenim a la nostra escola s'han tret la mascareta, al principi faltaven 4 o 5, però ara ja només queden dos. És veritat que hem deixat passar uns dies perquè s'anessin acostumant, fos per precaució o per inseguretat. Des del primer dia vam deixar clar que era opcional, no és obligatori portar-la, però tampoc treure-la, a partir d'aquí que tothom faci el cregui convenient. En un curt termini es veurà que tot s'està normalitzant. El més important és que entre ells es respectin.

Elon Musk serà el propietari de Twitter. Així ho ha resolt la junta directiva de la xarxa social, que després d'un dilluns ple de reunions en les quals totes dues parts han acostat postures ha pres la decisió d'acceptar els més 43.000 milions de dòlars que el magnat va oferir per a comprar la companyia i treure-la de bossa.

Els accionistes de Twitter rebran la recomanació de vendre i cobraran 54,20 dòlars per cada títol que tinguin.

La junta directiva de Twitter espera que la transacció, que va ser acceptada per unanimitat, es tanqui en 2022, sempre que l'aprovin els accionistes i l'operació compleixi amb les exigències dels reguladors.