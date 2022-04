Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En els darrers anys s'han produït desenes de nous atacs a la seguretat de les xarxes de transport públic, especialment al Metro de Barcelona. Aquesta situació es repeteix quasi setmanalment a Catalunya. Els vigilants i els passatgers han de suportar aquestes agressions i cal posar fi a aquesta violència, ara mateix és una prioritat. Parlarem amb el secretari general del sindicat de treballadors de seguretat de Catalunya, Antonio Marañas.



- S'està tornant un costum?

El més tòpic és pensar que els problemes estan sobretot en els mitjans de transport, però no ens oblidem que també estem als hospitals o centres comercials. Avui dia, serveis tranquils per vigilants, cada cop menys. El problema és arribar a acostumar-se, és a dir, que es creguin que tenen llibertat per fer-ho.

Les empreses catalanes que impulsen el consorci d'empreses que ha de substituir Nissan, QEV Technologies i BTech, plantegen fabricar 100.000 models de dues noves marques en cinc anys. D'aquesta manera, el hub d'electromobilitat podrà absorbir el 100% de la plantilla que Nissan ha deixat sense feina. Així ho ha anunciat el conseller delegat de QEV, Joan Orús, en una presentació de la marca Zeroid a l'antiga planta del fabricant japonès a la Zona Franca. La resta de la producció, fins a 40.000 models, seria a càrrec de la mítica marca Ebro. Els impulsors del hub han reclamat "rapidesa" als governs per tancar el procés i començar a fabricar el 2023. "L'únic que volem és agilitat, negociarem amb qui sigui però que sigui ràpid", ha dit.

Cinc anys després del seu darrer treball en estudi, ara presenta 'Els dies que vindran' . Ens trobem amb ell per parlar d' aquest nou disc, Joan Masdèu.

- Quines diferències trobes de treballar en grup o en solitari?



En solitari, els encerts i les ensopegades et toquen a tu, però mai arribes a treballar del tot sol. Durant aquests últims discs, he treballat amb un equip de gent, que som els que al final acabem donant forma a totes les cançons.



- A les entrevistes sempre es sol buscar una etiqueta musical, tu com definiries aquest nou disc?



"Els dies que vindran" d'entrada era un títol abocador, que senzillament et convidava a reflexionar amb l'opció que tu triïs. El que intenta explicar el recorregut d'aquestes cançons, és que en certa manera dependrà de la forma que li vulguem donar, és a dir, no podem triar com serà perquè hi haurà parts bones i no tan bones, però potser sí que podrem triar el prisma des del qual mirar i decidir com viure els dies que vindran. Per posar un exemple, hem passat tot el confinament sortint els terrats i ara que veiem una mica la llum al final del túnel i estem surtin d'un patiment mundial després de dos anys seguits, no se'ns acudeix res més què posar-nos en una guerra per fer patir encara més a la humanitat.

Aquest tipus de locucions provenen dels ambients policials, en els quals, durant una recerca o interrogatori, es demana als testimonis que expliquin tot el que saben, han vist o escoltat i, sobretot, que descriguin al sospitós per a realitzar un retrat robot. És aquí quan s'insta a dir com era el cabell (pèl) o si tenia alguna marca o cicatriu (senyals) identificativa.