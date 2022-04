Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La ciutat de Barcelona està demanant tots els esforços per evitar la vaga de neteja i escombraries que comença el pròxim dia 24 d'abril. Parlarem amb el president de serveis públics de Catalunya d'UGT, Ramon Cebrián.



- Quina és la situació ara mateix?

Estem igual que fa uns dies, la vaga està convocada com bé deies el dia 24 abril a les nou de la nit fins al dia 29 a la mateixa hora. L'ajuntament i les empreses diuen que volen seure i parlar, però encara no han convocat res i ja estem a divendres. La vaga està convocada des del 25 març i si no hi ha una resposta positiva, continuarem endavant.

Aquest 23 d’abril, La Rambla tornarà a gaudir d’una diada de Sant Jordi sense restriccions. Barcelonins i visitants podran recuperar la tradició de ramblejar entre les parades de les floristes de La Rambla i les parades de llibres de les entitats i llibreries de Ciutat Vella. La Plaça Reial, que l’any passat es va estrenar com espai per als llibres amb motiu de la pandèmia, també acollirà llibreries i editorials del barri.

Les roses, també a La Rambla No hi ha tradició més barcelonina que comprar la rosa a les parades de flors de La Rambla que per Sant Jordi es fan més grans per poder atendre totes les peticions de barcelonins i visitants.

Una parada amb llibres “rambleros”

A la parada d’Amics de La Rambla trobareu novetats com “En un principal de La Rambla”, escrit per la veïna de La Rambla Tona Pous, o “Rambles de la vida”, de Manuel Montobbio.

Amb motiu de la inauguració i coincidint amb una de les festivitats culturals més icòniques de Catalunya, la cadena de gelateries no franquiciades incorpora el sabor 'Sant Jordi' un gelat elaborat a base de nata i ous amb salses de xocolata i caramel que incorpora flors de oblia per sobre. També aprofita l'ocasió per presentar el sabor Barcelona, un gelat elaborat com a tribut a la ciutat comtal. Els ingredients utilitzats per elaborar aquest gelat barceloní són la xocolata blanca amb cúrcuma i el ripple de gerds, a més de llet, ous i beguda de soja. Parlarem amb el coordinador de Badianigelato, Leonardo Ongaro



- Com neix Bandianni ?



Es diu que el gelat va néixer a Florència l'any 1500 i Bandianni també l'any 1932, tenim noranta anys d'història. Sabem que el gelat va néixer a Florència perquè va ser per obra de BernardoMontarenti i de fet el nostre sabor característic es diu exactament Montarenti, en honor d'aquest personatge.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).