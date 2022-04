Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'app pública per demanar un taxi a Barcelona estarà en funcionament a la tardor després de fer proves pilot a l'estiu, amb l'objectiu de reduir els 300 milions de quilòmetres anuals que els taxistes fan sense clients.

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han desenvolupat aquesta iniciativa "pionera", que imita el gest de petició a mà alçada al carrer. Aquest sistema, que tindrà el nom de 'Picmi', busca que tots dels taxis ofereixin un servei digitalitzat, ja que a hores d'ara, la meitat del sector no està adherit a cap aplicació o emissora.

El sistema no comptarà amb possibilitat de fer reserves ni tampoc de fer pagaments a través de l'app.

Segons els resultats, més del 94% de les empreses s'estan veient afectades per la inflació –un 62% de forma intensa–. Més del 70% de les empreses pateixen una pujada de preus dels subministraments, de les matèries primeres que utilitzen per operar, i un 29% especialment de la factura elèctrica.

També es evident que la inflació ha afectat a la nostra cistella de la compra. Per entendre millor l'economia del nostre país parlarem el professor d'economia de la universitat de Girona, Ricard Rigall.

Com comença una inflació?

En aquesta ocasió va començar amb els talls de la cadena de subministrament fruit de les restriccions de la covid-19 i s'ha agreujat amb la guerra a Ucraïna. Han augmentat molt els preus de l'energia i hem arribat a la situació actual.

Les administracions de loteria miren cap al futur amb la digitalització. Per saber com està la situació parlarem amb el president d'Anapal, Borja Muñiz



- Quan es parla de modernitzar el joc públic, a què refereix?



Entenem que el joc públic és una de les empreses més importants que té aquest país i que ha d'anar agafats de la mà de les administracions de loteries o punts de venda què pertanyen a la seva xarxa de vendes. El joc públic és loteries i apostes de l'estat i compte amb més de 10.000 punts de vendes amb 4.200 administracions de loteria. Considerem que som una part fonamental d'aquesta empresa i hem de caminar junts.



- Es pot arribar aconseguir aquesta modernització?



Sí sempre que hi hagi interès per les dues parts i ens consta que sí que hi ha. Loteries d'apostes de l'estat és una empresa que està ben dirigida i que és conscient del que té.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado