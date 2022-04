Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La població mundial envelleix de manera accelerada: el 2050, una de cada sis persones tindrà més de 65 anys . Aquest fenomen planteja desafiaments importants en diverses dimensions de la societat (medicina, serveis, habitatge, protecció social, famílies, etc.) per garantir el benestar de les persones grans. Per afrontar-los, cal entendre que l'envelliment és un procés biològic i psicològic que està determinat per un context socioeconòmic i cultural, i que, per tant, cal trobar respostes des d'una perspectiva transversal.

Experts i expertes de diferents àmbits de coneixement de la UOC (genètica, neurociència, geriatria, cures, comunicació digital, política i benestar social, etc.) han identificat nou reptes contemporanis entorn de l'envelliment actiu i saludable. Són professors i professores que aquest any participen en el cicle de seminaris Els reptes de l'envelliment: una mirada interdisciplinària a la vellesa , organitzat pels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC , amb el suport de l' eHealth Center .

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor dels estudis de ciències de la salut de la UOC, Marco Inzítari (àudio).

Any rere any, el començament de la primavera, a més de començar l'etapa de floració i el bon temps, marca també el de l'aparició de les erugues processionàries que, després de finalitzar el seu estat larvari, comencen a descendir dels pins i es converteixen en una gran amenaça per a les nostres mascotes.

En els últims anys, l'escalfament global ha afavorit la primerenca aparició de la també anomenada ‘processionària del pi’, que ja es tracta d'una de les plagues més comunes en les zones mediterrànies.

Encara que a simple vista pugui semblar inofensiva, la ingestió d'aquest insecte pel nostre animal de companyia o el simple contacte amb les seves mucoses, especialment en el cas de gossos i gats, pot arribar a generar greus conseqüències per a la seva salut o, fins i tot, la defunció de l'animal.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

Fa poc més d'una setmana Elon Musk va comprar el 9,2% de Twitter i ara ha llançat una oferta per a adquirir la totalitat de la xarxa social a canvi de 54,20 l'acció. La proposta de Musk valora Twitter en 43.000 milions de dòlars i ha provocat que els títols de la companyia pugin més d'un 11%.

Comenta que és la seva millor i última oferta, i si no s'accepta, hauria de reconsiderar la meva posició com a accionista.

El consell d'administració de twitter va aprovar de manera unànime un pla especial que pot activar-se en cas que algú acumuli més d'un 15% de les accions i les utilitzi per a saltar-se a la junta i fer-se amb el control de Twitter.

L'artista Lola Indigo ha publicat "Toystory" després del seu darrer senzill "Solteras". Es tracta d'un multitrack que està compost per dues cançons com antigament, una cançó per cadascuna de les cares. Parlarem amb l'artista.

Explica'ns que trobarem en aquest " Toy story "

Aquest tema tracta sobre un amor odi i l'anava escrivint en notes des de feia molt de temps i l'havia intentat desenvolupar en diferents ocasions i amb diferents productors, però mai sortia com jo volia. Per casualitats de la vida vaig trobar un productor que es diu Andy (com el nen de la pel·lícula) a Miami i li vaig ensenyar la cançó amb uns quants acords i amb uns amics que tenia allà mateix, finalment la vam acabar entre tots.