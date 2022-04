Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

"El sistema sanitari té una necessitat inajornable d'actualització de coneixements i competències professionals. Hi ha una bretxa generacional en les habilitats d'ús de les TIC entre els diferents col·lectius professionals de la salut", assegura la investigadora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Corpus Gómez, experta en gestió sanitària i recursos humans i doctora per la Universitat Oberta de Catalunya dins el programa de doctorat d'Educació i TIC (E-learning) . I anota una possible solució: "Les anomenades 'comunitats virtuals' —enteses com un grup d'individus que voluntàriament s'associen a través d'internet amb un objectiu comú— han demostrat resoldre els problemes de manera més àgil i millorar el funcionament de les organitzacions, mitjançant la generació d'un coneixement tàcit que emergeix de la interacció amb altres col·legues".

Les persones som éssers socials per naturalesa. Aquesta necessitat d'intercanvi també ens proporcionarà valuosos aprenentatges, com detectar les persones tòxiques. Per això, és important que estiguem molt atents a les nostres interaccions. En cas contrari, podem quedar atrapats a les trampes que aquests perfils elaboren a través de les més sofisticades estratègies. Per saber com identificar una persona d'aquestes característiques parlarem amb el Joan Roa.

- Com definiries una persona tòxica?

Són com vampirs energètics, ens treuen la nostra energia i quan les tenim a prop tenim sensacions negatives, són desagradables, intranquils i no podem estar còmodes amb ells. Aquests serien els trets principals en homes i dones tòxiques, tenen una forma de relacionar-se molt característica i negativa, tant amb ells mateixos com amb la gent que ens envolta.