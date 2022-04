Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El consum d'oli de gira-sol d'un espanyol durant tot un any és de 4 litres; des de l'inici de la guerra a Ucraïna, la despesa que han fet alguns consumidors és de 5 litres al mes. Aquesta reacció és considerada pels experts com a "efecte apilament". "És l'acció que realitza un consumidor en comprar més productes dels que realment consumirà en un període curt de temps per tenir-los com a reserva al seu rebost. Es tracta d'un comportament que normalment es produeix a causa de la falsa sensació d'escassetat de certs productes o per l'anunci d'un encariment de la matèria primera, que el porta a comprar el producte ara mateix i en més quantitat, abans no s'apugi de preu", explica Cristian Castillo, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Twitter ha anunciat que es troba treballant a introduir un botó que permetrà editar tuits. Aquesta característica ha estat tan sol·licitada pels usuaris de la xarxa social que amb el temps s'ha convertit en un meme.

La idea de Twitter és que els usuaris de la plataforma tinguin l'opció d'editar els tuits publicats per a corregir errors tipogràfics i faltes d'ortografia entre altres fallades, sense que això afecti les respostes ni al comptador de retuits i m'agrada. La xarxa social començarà a provar el botó editar en els pròxims mesos.

El nostre planeta pesa 5,97 bilions de tones. Una massa que és difícil d'imaginar pel nostre cervell, però que en realitat continua patint canvis substancials i que amb el pas dels segles ja no serà la mateixa.

Hi ha moltes investigacions sobre aquest tema i s'estima que amb l'acumulació de pols de meteorits i deixalles espacials de tota mena el nostre planeta guanya tones cada dia. D'altra banda, l'atmosfera dispersa tones d'hidrogen a l'espai cada dia. Parlarem amb l'astrònom de l'observatori Fabra de BCN, Antonio Bernal

- El planeta terra sempre pesa del mateix?



Fins i tot, jo mateix em sorprenc dels resultats. És evident que va guanyant pes perquè li van caient meteorits, estem parlant de 100 tones per dia.

Hem d'advertir que no és perillós encara que sigui molt de pes, per un home per la terra no ho és tant, de fet és molt poc. No són perillosos perquè la gran part d'aquests meteorits són microscòpics, ni tan sols cauen, es dipositen suaument i com més grans siguin menys n'hi ha, és a dir, no és un gran perill. A l'Alta atmosfera existeixen gasos i el problema és que la terra no té la massa suficient per retenir alguns d'ells, com pot ser l'hidrogen i l'heli. Com a la terra no pot retenir-los acaben marxant. D'hidrogen perdem diàriament 259 tones i heli una mica més de quatre tones al dia.