Migdia a COPE Catalunya i Andorra

El fet d'estar excessivament informat a través de les notícies ens acaba afectant mentalment. Fins i tot amb la pandèmia els experts van recomanar que la gent s'informés l'imprescindible. En aquest moment amb la guerra de Ucraïna està passant el mateix. Per saber com pot afectar a la nostra salut mental la crueltat de la guerra, parlarem amb l'Enric soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.



- Tenir la guerra constantment a la nostra televisió vulguis o no ens afecta.



La tenim a la televisió però també la tenim propera a nivell geogràfic i és la guerra amb la que més ens podem identificar perquè qui més qui menys a viatjat , ha estat aprop de la zona de Ucraïna o coneix a gent d'allà i això provoca un procés d'identificació, fa que aquesta guerra sigui especialment colpidora a nivell psicològic per tots els europeus.

Una de les novetats de la campanya de la renda d'enguany, és que es podran regular les criptomonedes. Hem convidat al programa d'avui al professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliba CEU, Carles Ruiz Gil, perquè ens expliqui tots els detalls.



- Què és una criptomoneda?

No és només una moneda virtual, darrere hi ha una fitxa i un actiu subjacent: tot allò que hi ha darrere és el que defineix allò que és. Normalment, entenem que una criptomoneda té un valor monetari com el bitcoin que val tants dòlars o euros, no obstant poden haver-hi criptomonedes que tinguin darrere un actiu com són els NFT que poden tenir el valor d'un quadre en una criptomoneda.

Què són? Ara mateix no són una moneda, és el que sabem, però són actius i s'han de poder valorar. Tenen una valoració econòmica directa com són les criptomonedes, indirecte com és el bitcoin o un actiu digitals com és el NFT. Per tant, és això el que ens està demanant hisenda.

El Gremi de Pastisseria de Barcelona veu amb optimisme la venda de mones de Pasqua i preveu arribar a les xifres d'abans de la pandèmia, superant les 700.000 a tot Catalunya.

Aquest any, ja sense restriccions en les reunions familiars, també han recuperat la mida mitjana dels pastissos. L’augment del preu de l’energia i de les matèries primeres farà que siguin un 5% més cares.

Pel que fa a les temàtiques, la pilota d’or d'Alèxia Putellas, jugadora del Barça femení, és la principal novetat d'enguany, si bé es mantenen els personatges de dibuixos i superherois com Spiderman. Aquesta serà també una campanya solidària. El gremi s'ha aliat amb el xef José Andrés i donaran un euro de cada pastís venut en suport als refugiats d'Ucraïna.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

