Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat els resultats del seu observatori de preus d'alimentació que adverteixen d'un increment mitjà del 9,4% en el cost de la cistella de la compra.

L'observatori de preus d'OCU recull l'evolució de 156 productes incloent productes frescos com a fruites, verdures, carns i peixos, així com alimentació envasada, drogueria i higiene i incloent tant productes de marca de fabricant com marques blanques en 9 cadenes de supermercats d'àmbit nacional.

OCU adverteix d'una pujada mitjana del 9,4% en la cistella de la compra. Un 84% dels productes (131) ha pujat el preu, enfront de només un 16% (només 25 preus) que han baixat.



Abans de la pandèmia van saltar les alarmes sobre el canvi climàtic. Estem en punt que no sabem si és més idoni adaptar-se o si encara som a temps per posar medis i frenar-ho. Per saber en quina situació ens trobem parlarem la directora de l'institut de medi ambient de la universitat de Girona, Carolina Martí.



- Es pot frenar la temperatura del planeta?



Els experts que avaluen i monitoren tota la ciència sobre el canvi climàtic a escala mundial van dir que era ara o mai, això vol dir que si les nostres emissions no toquen sostre ja i comencem a disminuir en tres anys, serà molt difícil evitar una catàstrofe climàtica. Aquests experts fa molts anys que parlen del tema, hem de recordar que l'any 2015 molts governs d'arreu del món van fer l'Acord de París amb l'objectiu de no superar 1,5 graus en escalfament global fins al 2100 i es van comprometre a fer totes les accions possibles per assolir l'objectiu abans del 2050 i ja anem tard.

Possiblement i sobretot en els temps que corren, és molt difícil tenir una actitud positiva davant dels problemes, però recordem la bona influència que té el sentit de l'humor i el positivisme per la nostra salut. Parlarem amb l'investigador del departament de psicologia de la UdG. Xavier Oriol



- Ser una persona positiva influeix a la salut?

Absolutament, fixa't que nosaltres parlem molt de la psicologia i l'optimisme hi ha una tendència bastant clara, hi ha persones que són més optimistes de forma tendencial i d'altres que solen ser més pessimistes. Les persones que són optimistes Normalment tenen més capacitat d'afrontament davant de situacions complexes i que a més a més ens costa trobar la solució. Quan no sabem com resoldre-ho ens tornem pessimistes, ja que és una situació d'incertesa, però les persones optimistes normalment són més que capaces de descobrir la part positiva o d'acceptar la situació. L'optimisme genera molts beneficis la Salut tant mental com física, la regulació emocional és fonamental pel nostre sistema immunitari. Des del punt de la Salut física l'optimisme té molts beneficis.