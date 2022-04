Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Tercera nit consecutiva amb temperatures sota zero a les comarques de Ponent que ha acabat de malmetre la poca fruita que s'havia salvat després de les gelades de dissabte i diumenge.

A més a més, aquesta tercera gelada ha tornat a ser forta com la primera d'aquest episodi i les termòmetres s'han tornat a situar, en alguns punts, a -5 i -6 graus.

Si dilluns el Departament d'Acció Climàtica estimava en unes 50.000 les hectàrees afectades, aquesta xifra es veurà incrementada notablement segons els pagesos i per això des d'Unió de Pagesos (UP) i JARC ja han avisat que demanaran mesures extraordinàries per poder continuar endavant. De cara a la campanya d'estiu, es preveu una important caiguda de la mà d'obra per collir.

Elon Musk, ha comprat una participació del 9,2% de Twitter,i això ha provocat que les accions de la companyia s'hagin disparat més d'un 25%.

Amb aquesta inversió, valorada en uns 2.890 milions de dòlars segons el preu que tenia l'acció de Twitter divendres passat abans del tancament de mercat, Elon Musk es converteix en el major accionista individual de Twitter.

La seguretat a Barcelona preocupa al sindicat CSIF, de fet és el més representatiu de les administracions públiques i majoritari de la guàrdia urbana de Barcelona. Han presentat informes preocupants on denuncien les pallisses, punyalades, violacions, baralles a cop de matxet a la via pública, tirs per la ciutat, narcopisos, guerres entre clans de la droga, prostitució descontrolada o ocupacions il·legals. Parlem amb el portaveu del CSIF de GUB, EugenioZambrano



- Impacten aquests informes sobre la situació de seguretat a Barcelona.



Doncs sí això és fruit d'una mala gestió pública que s'ha estat realitzant al llarg d'aquests anys amb Ada Colau com a presidenta del govern municipal. Pensàvem que amb el partit socialista i amb el regidor batlle les coses podrien haver canviat, però de fet han empitjorat, és un punt i seguit d'una pèssima gestió que ha generat un caos en la seguretat. El senyor Pedro Velázquez de la guàrdia urbana impera més pels criteris polítics sobre els professionals a l'hora d'executar-ho.

El 18 de febrer es va presentar el nou disc de SAU30 "Mil i una nits i uns quants dies". Parlarem d'aquest projecte amb el Pep sala i el Jonathan.



- Que trobarem en aquest nou disc?



El vam fer una mica sense voler perquè en teoria no estava previst que fessin cap disc amb cançons noves, però amb la pandèmia quan ens vam tancar tots a casa molt de temps i com no sabem fer res més que música, de mica en mica com aquell que no vol la cosa vam acabar fent un disc.

