Migdia a COPE Catalunya i Andorra

L'aire d'origen polar i àrtic està causant una baixada significativa de les temperatures, amb gelades en gran part de l'interior peninsular.

També està nevant en zones de muntanya del nord, amb cotes de neu per sota dels 800 metres, encara que continuaran baixant. Aquest episodi no ha fet més que començar i té l'aire de deixar registres extraordinaris.

Temperatures en les capes altes de fins a -36 °C, alguna cosa que es veu cada 200 anys

Un dels factors més destacables d'aquest aire fred són les temperatures tan baixes que arrossega en capes mitjanes i altes de la troposfera. A 500 hPa la temperatura mínima de la bossa d'aire fred que afectarà la Península es trobarà per sota dels -34 °C, amb pics de -36 °C als Pirineus.

Finalment, hi ha una autorització que permet als supermercats i grans superfícies la limitació de venda de certs articles com és per exemple l'oli de girasol. Hi ha problemes realment en l'abastiment de productes? Ens dona resposta el portaveu de l'OCU, Enrique Garcia.



- Està justificada aquesta norma que permet als supermercats (en funció de com ho vegin) limitar la venda de productes?



Tal com ho exposes, nosaltres entenem que no. El que s'ha fet és una modificació de la llei de comerç, en el sentit d'autoritzar una pràctica que estava prohibida fins ara i es tracta de la limitació en el nombre d'unitats que poden comprar els consumidors. Fins ara estava prohibit en la llei de comerç en l'article 9, però per reial decret llei es faculta que els supermercats (nosaltres no estem d'acord) en funció de causa de força major i de forma proporcionada decideixin quan i com es ven als consumidors. El que no em sembla bé és que es traslladi als supermercats aquesta capacitat de decisió, creiem que això ho hauria de fer una autoritat. Per posar-te un exemple l'oli de girasol que proveeix d'Ucraïna es va produir en el mes de juny i que de mitja tenia un preu al voltant d'un euro i mig i ara s'esta venen per sobre de 3 euros, per tant, hi ha una clara especulació en aquest oli i no en el de la nova recollida.

Abans de la invenció de la impremta, en els temps en els quals tots els documents i els llibres eren manuscrits, també existia la censura i la manera més ràpida d'anul·lar una part d'un text, que no es volia que fos llegida, era mitjançant una esborradura o esborrall de tinta realitzat amb una ploma (utensili utilitzat antigament per a escriure).

Avui tenim un convidat molt especial en el programa i que ve a presentar el seu nou projecte musical "Moments", Manu Guix.



- Ets una persona que sempre irradia positivitat.



Sempre intento veure al costat bo de les coses, però sobretot el que em fa feliç és gaudir de la meva feina. M'agrada molt tot el que faig com és el teatre o la música, tinc la sort que no paro de treballar, per tant, com no ser feliç.



- Aconsegueixes desconnectar de la teva passió?



Desconnectar sí, el que passa és que crec que tots els que venim del món artístic o fins i tot el món de la comunicació, és a dir, estar davant d'un micròfon, això acabar atrapant i fa que et prenguis la vida d'una manera diferent.

