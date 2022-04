Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Ahir es va inaugurar a Mercabarna el Foodback. Es tracta d'un centre d'aprofitament alimentari. A la societat som cada cop més conscients que no es pot malbaratar els aliments. Parlarem amb la directora de màrqueting i clients, Ingrid Buera



- Com va anar ahir la inauguració?



Va anar bé, el dia va ser una mica plujós, però va ser un èxit. Feia molt de temps que estàvem intentant tirar endavant aquest projecte què sorgeix de la col·laboració entre sectors públics, privats i també d'entitats socials, per tant, considerem que és un gran èxit poder tenir aquest centre per poder aprofitar molt més tots els aliments que ara mateix són excedents a dins de Mercabarna.

Parlarem del dia mundial del llibre infantil i juvenil que just es celebra a prop d'una data molt important pel llibre com és la diada de Sant Jordi. Per saber com està ara mateix la situació del llibre infantil i juvenil tenim al programa d'avui al catedràtic de Literatura i director de la Universitat Abat Oliba CEU, MarcinKazmierczak.



Com està ara mateix la situació del llibre infantil i juvenil?



A la universitat d'Abat Oliva tenim un grup d'investigació que justament ara estan duent a terme un nou projecte a més de vint col·legis de Catalunya i a fora. Està orientat a alumnes de 5è i 6è de primària, tenim un centenar de mestres que treballen amb aquests nens i el que et diuen és que la situació està molt malament, és a dir, que els nens arriben a l'escola amb carències d'hàbits de lectura, tampoc tenen models a seguir a casa perquè els pares tampoc llegeixen, els veuen sempre amb les pantalles com el telèfon, la tele o l'ordinador.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).