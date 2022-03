Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

ATUC, l'Associació de Transports Públics Urbans i Metropolitans, estima un sobrecost de 1.367,5 milions d'euros en 2022, si la situació actual del transport públic no es recondueix.

Una previsió molt significativa tenint en compte que el volum total del negoci en el sector és de 5.000 milions d'euros, la qual cosa suposaria un 27% del total de la facturació.

Les causes d'aquesta dramàtica situació venen donades, d'una banda, pels efectes de la covid, dels quals el sector encara no s'ha recuperat.

En aquest sentit, la pandèmia va provocar unes pèrdues reconegudes l'any 2020 per l'administració de 1.082 milions i en 2021 el descens mitjà del volum de passatgers va ser del 32% en comparació a 2019.

Llei de Mercats Digitals (DMA, per les seves sigles en anglès), que preveu controlar el poder dels gegants tecnològics utilitzant per primera vegada la legislació en lloc de llargues recerques antimonopoli.

El acord, que encara té caràcter provisional, hauria de convertir-se en llei aplicable cap al mes d'octubre.

En el moment que es va imposar la mascareta com a mesura de seguretat per intentar controlar els contagis de la covid-19 ens va enxampar a tots per sorpresa sobretot en els més petits de la casa i si són adolescents encara més. Està arribant el moment de treure'ns la mascareta i ens trobem en la situació que hi ha nens i nenes que no volen. Per saber com actuar parlarem amb l'investigador del departament de psicologia de la universitat de Girona , Xavier Oriol.



- S'esperava aquesta reacció per part dels més petits?



A vegades, segons quines reaccions per part dels adolescents te les pots esperar o no, tots sabem que l'adolescència és una etapa complicada en si mateixa per què es produeixen molts canvis en l'àmbit emocional i maduratiu. Per tant, clarament una de les coses que han passat durant la pandèmia és que la mascareta ens ha servit d'alguna forma (sobretot en la tapa d'adolescents) com a mesura de protecció del que pugui pensar la resta sobre nosaltres mateixos.

Els veneçolans Mau & Riki acaben de treure nou disc "No puede ser" i aprofitarem que estan de promoció pel nostre país per saber més detalls d'aquest projecte musical. Parlarem amb un dels vocalistes del grup, Mau.



- Com ha anat el viatge?

Vinc de Miami i pensava que no dormiria gaire, però finalment he dormit més de vuit hores i la veritat és que no m'ho crec. Vaig arribar ahir i la primera nit sempre és difícil, però aquesta vegada estic feliç que no ho hagi sigut.



- Ja tenim nova música per ballar aquest estiu.



Sí i és un tema diferent, és a dir, no és el clàssic tema de pop urbà, volíem fer alguna cosa que la gent no s'esperés que de totes formes per favor allà però d'una manera diferent.