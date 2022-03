Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L’entitat alerta que el 69,4% de les dones i el 66,2% dels homes de més de 65 anys pateix soledat no desitjada i que, a més, el 41% del col·lectiu ha manifestat un augment del seu sentiment durant la pandèmia. D’altra banda, el 59% assegura que s'ha sentit més vulnerable amb l'arribada de la covid.

Per fer front a aquesta situació, Amics de la Gent Gran subratlla que urgeix augmentar l’equip de voluntariat als municipis de Tarragona, Reus, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Girona, Sabadell, Cornellà, Sant Cugat, Granollers, Mont-Roig del Camp, Vilanova i la Geltrú i Mataró, així com al districte de l’Eixample de Barcelona i a la comarca d’Osona.

“La soledat té un impacte molt perjudicial a la salut de les persones, tant en el físic com en el psicològic, incrementa la seva vulnerabilitat i el seu aïllament social i pot afectar la situació socioeconòmica”, recorda.

L'aturada del transport ha afectat molts sectors, de fet fa uns dies una de les grans empreses del país com és Danone va tenir aturar perquè no tenia matèria primera. Avui parlarem d'aquest sector, el sector lleter i com s'ha vist afectat per saber més ens donarà més informació la cap sectorial del boví de llet de JARC, Roser Serret.

- Com afectat aquestes aturades al sector lleter de Catalunya?

L'aturada del transport realment podem dir que no ho hem patit gaire perquè hem tingut abastiment, això sí, hem patit retards amb l'arribada d'alguns productes, però són aspectes que s'han pogut modificar dia a dia. La recollida de la llet a les explotacions què és el que preocupava moltíssim, de moment tampoc s'ha vist afectada. Nosaltres podem dir que gràcies a la vaga que han fet els transportistes s'ha vist una mica la necessitat d'aquest sector primari que tenim tan potent al nostre país.

L'altre dia es va arribar a un acord per finalitzar amb les aturades del sector del transport, però encara hi ha un sector sobretot els que van iniciar les aturades què sembla que encara no estan conformes i continuen amb aquestes aturades. Per poder entendre millor el que està passant parlarem amb Carles Folchi,secretari generat de l'associació general d'autònoms transportistes de Catalunya.

- Sembla que l'acord al qual es va arribar la setmana passada sembla ser bastant satisfactori.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nosaltres fem una valoració positiva, hi havia una proposta inicial de 500 mil milions que eren insuficients perquè no concretava les mesures ni es prolongava en el temps i d'ençà de les negociacions i amb les aturades, vam aconseguir que es fes una proposta diferent amb mesures concretes com és la bonificació de 20 cèntims per litre que representaran uns 700 euros al mes per camió o ajudes directes de 1.250 euros per camió i 500 euros per furgoneta, a més a més, una reivindicació històrica del sector, ja que no és viable treballar amb pèrdues. Aquesta modificació té un procediment legal d'aprovació i fins al mes de juny no estarà aquesta nova normativa, però sí que tenim un conjunt de mesures presents i futures què ens permet fer front a la crisi derivada del conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.