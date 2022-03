Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'hostaleria de les comarques gironines adverteix que "molts establiments" no obriran per Setmana Santa, perquè no poden fer front als costos de l'energia.

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Antonio Escudero, assenyala a Migdia a COPE Catalunya (àudio), que estan pagant entre tres i quatre vegades més car el preu de la llum i el gas "que fa quatre dies".

Per això ha reclamat al govern espanyol que "prengui decisions" per revertir la situació. Escudero, a més, ha advertit que de moment per l'estiu i Setmana Santa no hi ha reserves i que es notarà especialment la falta de turisme ucraïnès. I és que, només a la Costa Brava Sud suposava el 8% del total al llarg de l'any i amb una despesa important per turista.

Ahir a la reunió per resoldre el conflicte amb el transport va arribar un cert acord amb el govern, però no tots els actors estan conformes sobretot tots els que van començar aquestes aturades considerant que no és un acord suficient. Per saber com està la situació parlarem la secretària general de Transcalit, Yolanda Redondo.

- No sembla que sigui un acord quan no totes les parts estan conformes.

Nosaltres ho considerem com un gran acord és un moment d'inflexió on podem fer front a un moment extraordinari i és el que estaven demanant en aquests moments i crec que ho hem aconseguit.

Avui divendres parlarem de literatura i en concret de" El valle de los arcángeles" el nou llibre de Rafael Tarradas, una història que tracta sobre les famílies de la Barcelona de la meitat del segle dinou que marxaven cap a Cuba a fer fortuna. Per saber més detalls tenim al seu autor.



- És una història que té un gran què.



És una història molt desconeguda perquè parlem dels indians, però realment no sabem gaires coses. Quan vaig començar a investigar vaig descobrir moltíssimes coses que són superinteressants. Barcelona en aquells moments estava en plena efervescència, s'havien enderrocat les muralles, s'estava fent l'Eixample i tota la burgesia que havia estat a les seves cases petites i simples de la ciutat vella, de sobte començaven a mostrar la seva riquesa i moltes d'aquestes persones de Barcelona tenien negocis a Cuba, llavors, és una època molt dolça i mai millor dit perquè el negoci era la canya de sucre i això va revertir en moltíssims diners a Catalunya i a la resta del país.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Limitat per l'Òmicron però al peu del canó. Avui, per començar, una pel.lícula que, segons el nostre Víctor, potser és ja la millor de l'any. (Àudio).