Migdia a COPE Catalunya i Andorra

El sector del taxi s'uneix als transportistes per protestar contra la pujada del preu dels carburants provocada per la guerra a Ucraïna. Élite Taxi ha convocat una marxa lenta des de la Terminal 1 de l'Aeroport del Prat de Llobregat fins al Parlament de Catalunya pel dimecres 23 de març per la pujada del preu dels carburants.

Recordem que l'escalada dels carburants ha provocat que el preu de la gasolina hagi augmentat un 56% des del 2021, davant del 70% que ha pujat el gasoil. De fet, durant aquesta setmana el preu del dièsel ha rondat els 1,85 euros per litre, mentre que el de la gasolina ha superat els 2 euros. Aquest divendres, el preu de la gasolina sense plom 95 se situa a 1,81 euros el litre i el de 98 a 1,94 euros. El gasoil A se situa a 1,79 euros el litre, mentre que l'A+ se situa a 1,86 euros. Parlarem amb el portaveu d'Élite Taxi, Albert Álvarez

L'aplicació de missatgeria instantània més popular del món, WhatsApp, enguany entra de ple a l'adolescència. I és que, el 24 de febrer, fa tretze anys que va irrompre a les nostres vides i va canviar per sempre la manera de comunicar-nos.

Ara bé, tot i que aquesta afirmació és certa i actualment podem parlar de milions d'usuaris connectats per WhatsApp, els inicis de l'aplicació creada per Jan Koum van ser, com a mínim, descoratjadors. No obstant això, el projecte, engegat el 2009, finalment va arrencar. Segons dades de Statista, a hores d'ara WhatsApp té més de 2.000 milions d'usuaris arreu del món, dels quals 31,98 corresponen a Espanya. I el que és més interessant: si ens fixem en la freqüència d'ús, un 84 % dels espanyols afirma que es comunica per WhatsApp diverses vegades al dia, mentre que un 13 % assegura que només ho fa una vegada.

L’estudi d’Investigació clínica per avaluar l’impacte de la pandèmia COVID-19 sobre l’activitat assistencial dels tractaments radioteràpics en els serveis d’oncologia radioteràpica de Catalunya (Estudi Oncoradcat-COVID) promogut per l’Associació Contra el Càncer, la Fundació d’Oncologia Radioteràpica i el Pla director d’Oncologia de Catalunya té com objectiu avaluar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l’activitat assistencial dels tractaments radioteràpicsen els serveis d’Oncologia Radioteràpica de Catalunya.

El màxim responsable de ASML , fabricadant neerlandès de maquines per a la producció de circuits integrats comenta que les dinàmiques que està apreciant no són positives, i queden encara un mínim de dos anys de crisis.

Encara que fabriquen tanta maquinària com és possible per a omplir les noves foses que s'estan aixecant i aquelles en procés d'ampliació, la demanda de sistemes fotolitogràfics és molt superior a la capacitat disponible.

