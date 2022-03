Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El 22 de març de cada any se celebra el Dia Mundial de l'Aigua, amb l'objectiu principal de conscienciar sobre la importància de protegir l'anomenat or líquid per a la vida de les persones i espècies de la Terra.

Aquest any, 2022, el tema del Dia Mundial de l'Aigua es centra en la importància de les aigües subterrànies, un recurs invisible que afecta el balanç hídric de la Terra i els ecosistemes dels quals depèn. Les aigües subterrànies es troben als aqüífers subterranis que proporcionen aigua als rius, llacs, aiguamolls i fonts.

L'aigua subterrània s'alimenta de la pluja i la neu i es filtra a l'oceà. La vida serà impossible. Les aigües subterrànies es poden trobar fins i tot a les regions més seques de la Terra. Aquesta aigua es pot extreure de pous i bombes, però hem d'anar amb compte de no extreure massa aigua.

Aquest pròxim 28 de març s'estrena al teatre poliorama "Ramon" una tragicomèdia escrita i dirigida per Mar Monegal que avui la tenim telefònicament perquè ens doni més detalls.

- És correcte definir-la com una tragicomèdia?

Sí , és correcte. Hi ha una mica de tot, drama, comèdia, música en directe, imatges i també nostàlgia.

- Què és Ramon?

Ramon és un trosset de vida d'un noi que està a punt de fer els quaranta, però va néixer un 29 de febrer, llavors, ho celebra cada quatre anys i no té consciència de fer-ne 40 quan ho porta una mica com un Peter Pan, fins que la vida li dona una sacsejada i no li queda més remei que madurat de cop.

El risc de patir un ictus isquèmic es redueix fins a un 16% en les persones que tenen zones verdes a menys de 300 metres de casa seva.

Així ho apunta un estudi conjunt de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, l'Agència de Qualitat de i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

El treball analitza dades de Catalunya entre el 2016 i el 2017. Té en compte l'exposició a les partícules PM 2,5, el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de sutge, contaminants vinculats al trànsit rodat. S'han analitzat les dades de més de 3,5 milions de persones, aquelles majors de 18 anys i que no havien patit un ictus abans de començar l'estudi.

També s'ha analitzat la quantitat i densitat de zones verdes existents en un radi de 300 metres del seu domicili i s'ha trobat una relació directa entre l'increment dels nivells de concentració d'NO2 a l'atmosfera i el risc d'ictus.

‘No fotre brot’ s'utilitza per a assenyalar el fet que algú està fent el vague i no rendeix ni treballa.

D'una banda hi ha qui indica que es va originar en els temps en els quals la majoria dels vaixells es movien gràcies al treball dels remers.