Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui divendres dia 18 de març és el dia mundial de la son i segurament encara no som prou conscients de la importància de tenir una bona qualitat de la son i en algunes ocasions no resulta gens fàcil. Parlarem amb el Dr. Francesc Segarra de la Clínica de la Son.

- En termes generals, quina és la qualitat de la son en els espanyols?

Diria que és bastant semblant a la resta d'europeus, potser anem una miqueta més curtets de son que les persones del nord d'Europa, però en general parlem que un 30% de la població té en algun moment problemes de son, per tant, hi ha molta més gent on la seva son no és òptima i això afecta la qualitat de vida. Hi ha molta gent que podria trobar-se millor, però hem de tenir en compte la difícil situació que estem vivint.

L'aturada de transportistes ha provocat un descens aproximat del 20% de l'entrada de fruita i d'un 38% de peix dels majoristes de Mercabarna aquesta setmana.

Les incidències en els punts estratègics logístics s'han repetit des de dilluns, quan va començar l'aturada en protesta contra l'escalada de preus dels combustibles.

Les parades del centre logístic barceloní han vist com durant la matinada de divendres entrava un 50% menys de peix, però s'ha pogut compensar amb el producte que sobrava d'aquest dijous i finalment s'ha pogut oferir un 80% del gènere habitual.

Pel que fa a la fruita, aquest divendres es troben en una situació de "pràcticament normalitat".

"Hem notat un descens de l'entrada de producte del 20% durant tota la setmana", ha explicat el vicepresident del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna (AGEM), Pere Prats.

Amb tot, aquest divendres la situació era millor perquè ha arribat més fruita i verdura que la resta de dies.

