Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC), ha posat en marxa el Telèfon contra la Desatenció Bancària.

Es tracta d'una línia directa d'atenció a les persones afectades per la reducció de caixers automàtics i de l'atenció presencial en horari comercial. El servei es pot sol·licitar trucant al 93 402 75 94 de dilluns a divendres de 9 a 18 hores.

Poden sol·licitar-ho tots els residents a Barcelona i en especial la gent gran o persones afectades per la bretxa digital que vulguin presentar una queixa a les entitats bancàries. Si la persona sol·licita ser atesa presencialment per poder fer la queixa a l’entitat bancària, se li donarà dia i hora per assistir a l’OMIC.

L’objectiu d’aquest telèfon és atendre a les persones i donar informació i assessorament dels drets de consum, de com fer la queixa o reclamació a les entitats bancàries i posteriorment, si és el cas, al Banc d’Espanya. També recollirà les dades i casuístiques de les persones afectades, les zones i barris amb menys o cap servei de caixers i les diferents pràctiques dels serveis de les entitats bancàries que puguin vulnerar els drets de les persones consumidores.

Quan «l'inquilí de Moncloa» va pregonar durant els pitjors moments de la pandèmia que després d'aquesta «sortiríem millors», no va voler veure l'obvietat del que s'aveïnava i probablement va minimitzar a gratcient el contraatac independentista de Catalunya després del fracàs del procés, les lluites de poder amb els seus socis de govern encapçalats per Pablo Iglesias, el minvant paper d'Espanya a l'estranger o el desastre econòmic actual que ha pujat els nivells de corrupció i, sobretot, de desocupació a límits estratosfèrics.

Que no corri el pànic: Inocencio F. Arias torna per a recordar-nos, amb lucidesa i ironia, que Aquesta Espanya nostra està lluny de ser el país de llum i color que ens han venut. La mentida és ja un senyal d'identitat.

Però no es queda aquí: a més reflexiona, amb el seu humor característic i sense prendre ostatges, sobre la unitat d'Espanya, la memòria històrica, els reptes als quals s'enfronta la Monarquia, l'auge i la posterior pèrdua de credibilitat de Biden, la Llei de l'Embut de Podemos, les conseqüències d'enfellonir maldestrament al Marroc, l'afeblida posició de l'Església a Espanya o la responsabilitat del govern en la nostra escrostonada imatge en l'exterior, entre molts altres temes. I fins s'atreveix amb un fascinant relat de política-ficció sobre quina hauria succeït si la República hagués guanyat la Guerra Civil.