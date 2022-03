Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Fa molt de temps que es parla de la transició cap a l'autosuficiència energètica, però malauradament la desgràcia que estem vivint a Ucraïna ho està demanant amb més urgència. Podríem arribar a ser autosuficients energètic a Catalunya? Per sortir de dubtes parlarem amb l' Alexandre Deltell, Enginyeria mecànica i de la construcció industrial UDG.

- És possible arribar a aquesta autosuficiència energètica a Europa?

Teòricament si, el problema és que per arribar a aquesta situació fan falta una sèrie d'inversions i processos i és evident que no es pot arribar ja. La qüestió està en com fer aquesta transició o evidentment passa per les energies que consumim que són els combustibles fòssils, nuclears, i aquest conjunt d'energies es veuen afectades per crisis energètiques com la que estem patint ara amb el gas o el petroli, per tant, la conjuntura actual entorpeix la transició cap aquest futur probable. La unió europea amb els plans energètics entén que arribarem a un punt similar l'any 2050.

Un nou intent del ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, vol desfer les negociacions sobre el canvi de cotització dels autònoms. Es tracta de passar del sistema actual on cadascú tria què aporta a un nou sistema on les quotes es fixen en funció dels ingressos reals. Pel que fa a les seves propostes anteriors, Escrivá va proposar rebaixar la quota mínima, deixant-la en 202 euros; elevar la màxima, fins als 1.123 euros, i establir una nova xifra de protecció d'autònoms clarament inspirada en l'ERTO. Un altre canvi important és que es revisa el percentatge de despeses que es poden deduir dels ingressos per establir una rendibilitat real. Parlarem de les noves quotes amb el secretari d'economia de comissions obreres de Catalunya, Ricard Ballera.

Gaudint de la Vida. Arriba a la X Edició de «Premis Alegria de Vivir 2022». Deu anys distingint a personalitats i entitats que destaquen pel seu bon fer i esperit positiu.

Deu anys amb la voluntat de posar en valor els motius per a ser feliços i tenir Alegria de Viure cada instant de les nostres vides.

Trajectòries extraordinàries, que fan des dels seus respectius àmbits, la nostra societat sigui millor.

Per a Lucrecia impulsora d'aquests Premis, es tracta de fomentar respecte, reconeixement i amor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un any més, Barcelona acollirà la gala de lliurament d'aquests premis que se celebrarà el Dilluns 21 de març a la sala teatre Llum de Gas.

A través d'aquesta adquisició, Google podrà oferir als seus clients empresarials assessorament en matèria de seguretat, detecció i intel·ligència d'amenaces, eines de detecció i resposta ràpida, programari de validació i altres serveis que fins ara Mandiant proporcionava a grans companyies i governs.