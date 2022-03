Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'aturada de camioners convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport ha provocat afectacions a les entrades del Port de Tarragona i Mercabarna.

La vaga indefinida que ha començat aquest dilluns vol denunciar les "condiciona laborals inadmissibles" al sector i els efectes de la pujada del preu dels carburants.

La manifestació, però, no compta amb el suport de les patronals que tenen representació en l'òrgan de diàleg amb l'administració.

La situació del transport "està controlada", però el govern espanyol "està atent" i "serà sensible". "Estem treballant en el paquet de mesures que ens puguin ajudar a afrontar una situació complexa".

"No és el millor moment per convocar mobilitzacions i aturades", sinó "perquè tots plantegem què podem fer per sortir d'aquesta situació i amortir els efectes d'aquesta crisi que té un abast global".

L'origen del cava és una conseqüència de la invenció del xampany i aquest es va crear a França en el segle XVII. Concretament se li deu al monjo benedictí anomenat Dom Pierre Pérignon, qui estava al càrrec de la cura del celler, a la regió de Xampanya, en la qual fermentava el vi elaborat en el convent.

El termefake News el coneixem des de fa temps i darrerament s'ha fet molt popular a través d'internet i les xarxes socials. Com a ciutadà és difícil saber quines són veritat i quines no. Per saber com ser crítics parlarem amb Roger Cuartielles, col·laborador de Learn to Check

D'ençà que internet ha entrat en escena s'han multiplicat les notícies falses, quin propòsit tenen?

Per una banda, és important saber que és preferible no parlar de fake News perquè quan ho fem pensem que la desinformació només ens pot arribar sota l'aparença de notícies quan les desinformacions poden arribar a través d'una fotografia, un vídeo i fins i tot a través d'un meme, per això els que ens dediquem a això, aconsellem que és millor parlar de desinformació genèrica per què el vol és desacreditar el periodisme amagant la certesa, i si diem fake News és una manera de comprar el relat de la desinformació i jugar a dins del seu marc mental.

La Cerdanya necessita canviar els patrons urbans i diversificar el turisme, actualment molt concentrat a les estacions d'esquí d'hivern. Per tant, cal promoure activitats ecològiques no només relacionades amb l'esquí, ja que l'augment de les temperatures i la reducció de les precipitacions a causa del canvi climàtic podrien fer que les estacions d'esquí siguin "inviables" durant dècades. Parlarem amb la Tècnica de l'observatori del paisatge de Catalunya, Laura Puigverd

- Quin és el paper que juga observatori del paisatge de Catalunya?

És un assessorament de l'administració catalana i de consciència de la ciutat en matèria del paisatge. L'observatori de paisatge va rebre l'encàrrec d'elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya un dels quals és el catàleg del Pirineu l'Aran, que es va aprovar l'any 2013 i de fet el departament d'aquell moment de territori de sostenibilitat de la Generalitat el va aprovar. El que hem fet en aquests moments és el document tècnic convertit en una publicació. Han passat uns anys i hem actualitzat algunes dades, però el document en grans trets és el del 2013.