Migdia a COPE Catalunya i Andorra

La Plataforma en defensa d'una educació pública i de qualitat ha impulsat un manifest en contra de la proposta de nous currículums d'ESO i batxillerat plantejada pel Departament d'Educació.

El manifest, impulsat per professors de secundària i batxillerat, s'ha penjat a Change.org i suma més de 800 signatures. Entre les crítiques, hi ha la reducció del nombre d'hores lectives obligatòries d'algunes matèries i la desaparició de l'optativa de filosofia a 4t d'ESO.

Concretament de la desaparició de filosofia i de les possibles conseqüències educatives, hem parlat, a Migdia a COPE Catalunya, amb el cap del departament de filosofia de la Universitat de Girona, David Pineda (àudio).

En línies generals, lamenten que s'obre la porta a la "imposició" de l'ensenyament per projectes i es mostren contraris a la nova proposta pel que fa a l'avaluació.

Una bona autoestima es tradueix en el benestar amb un mateix. Hi ha un gran percentatge de persones en l'actualitat que tenen una baixa autoestima i pot derivar en una depressió.

Des del Grup ITA, volen fomentar la importància de l'autocura, l'autoestima i la cohesió. Segons expliquen, tot això té un impacte directe a la vida de les persones a: l'èxit, el benestar, les relacions socials, l'educació, el treball i la salut mental. Tenir una autoestima baixa té diverses conseqüències que afecten el desenvolupament de la persona: aparició d'inseguretats feia un mateix, no expressar els nostres sentiments o la nostra opinió per por de ser rebutjat, necessitat de l'aprovació aliena, sentiment d'inferioritat, entre moltes altres. Parlarem d'aquesta situació amb el psicòleg del grup ITA Kevin Felip.

L'any 2020 va néixer el Sindicat del Servei d'Atenció Domiciliària, que agrupa els treballadors dels serveis municipals de pobles i ciutats per a persones amb un cert grau de dependència. S'encarreguen de la neteja a la llar, l'alimentació i la higiene física del pacient, i l'acompanyament fora de la llar.

El grup afirma que la seva subcontractació de serveis ha augmentat els costos per a la gestió i els usuaris, augmentant el preu de les hores de servei cada any a canvi de menys serveis. Des de SAD, vam demanar a l'ajuntament que elimines aquestes empreses multiserveis en un sector tan sensible com el de la infermeria i que la millora de les condicions laborals repercuteixi en la millora de l'atenció al client. Parlarem amb Pilar Nogués, presidenta del sindicat SAD.

