Avui hem tractat els següents temes:

Dins els accidents mortals, CCOO destaca que el 35% es van produir per causes no traumàtiques relacionades amb elements de l'organització del treball, com ara pressions o càrregues de treball, i no qüestions de seguretat.

Quant als accidents que es van produir mentre l'empleat es desplaçava al lloc de treball, 16 d'ells van ser mortals, cinc menys que el 2020.

Per sexes, la majoria dels accidents de treball mortals els van patir homes. En concret, 63 de les morts registrades el 2021 corresponen a homes, mentre que cinc corresponen a dones.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

Els xips cerebrals de Neuralink causen un "mal extrem" en els animals. A principis de gener, la companyia de Elon Musk anticipava l'inici d'assajos clínics amb humans. L'estudi del cervell és una de les fronteres més desafiadores i Neuralink ha aconseguit demostracions fascinants com la d'un mico jugant al Pong amb la ment.

Però ara els informes sobre l'estat de salut dels animals que han participat en les proves torna a generar molts dubtes sobre la viabilitat d'aquests xips cerebrals, sobretot si es vol iniciar també l'assaig en humans.

Des de qualsevol racó del planeta podem fer transaccions, operacions, podem fer tot el que vulguem a través de l'aplicació de l'entitat bancària del nostre banc. És una qüestió que té dues cares, per una part, la gent gran comença a tenir problemes a l'hora de desenvolupar-se amb les aplicacions digitals i això provoca una bretxa bancària. Parlarem amb la professora d'estudis d'Economia i empresa de la UOC, Elisabet Ruiz Dotras.

"Conmigo" , és el nou àlbum de María Parrado. Alegre, romàntic, totalment fresc, i amb un aire juvenil, aquest disc comença a una nova etapa a la carrera de l'artista andalusa. Fruit de la maduresa que ha aconseguit involucrant-se en nombroses sessions de composició i treballant amb diferents professionals, queda palès un registre molt diferent al que ens tenia acostumats en els seus anteriors treballs, demostrant que es manté en continu desenvolupament musical i continuant la seva trajectòria d'una forma imparable. Ens dona més detalls en el programa d'avui.