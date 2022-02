Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'any 2018 ja es parlava que el 20% de la plantilla de metges es jubilaria en deu anys, el relleu generacional no cobriria totes les jubilacions. Parlarem sobre aquest tema amb el secretari general de metges de Catalunya, Dr. Xavier Lleonard.

- Estem davant d'un greu problema?

És una situació preocupant perquè el problema que estem percebent que aquest horitzó de jubilacions podria ser un punt dramàtic. El problema avui dia és la planificació d'administració, és a dir, en aquests moments estem intentant demanar a través de la via oficial el nombre i el llistat de facultatius de metges que hi ha en els diferents territoris i diferents centres, per poder tenir un mapa de demografia mèdica i ens estan contestant que no tenen ni idea.

Els pobles de la Catalunya buida comencen associar-se per posar mesures contra el despoblament. Parlarem amb la professora del departament de geografia de la universitat de Girona, Àgata Colomer.

- Com està la situació de despoblament a Catalunya?

Sí que hi ha algunes comarques dades població, però sí que és veritat que és una tendència que està revertit en aquests darrers anys, tot i això, encara existeixen algunes comarques que tenen aquest problema llavors considerem que ni molt menys és de la magnitud d'altres llocs.

- La pandèmia ha frenat aquest despoblament?

En termes de teletreball hi ha hagut una petita tendència, però ni molt menys és el volum necessari per evitar aquesta tendència de despoblament i que es tornin a recuperar, tot ajuda, però no és la solució.

La T-Mobilitat és el nom que rep un projecte que busca substituir el tradicional bitllet de cartó que s'usa en la xarxa de transport públic de Barcelona i la seva àrea d'influència i promoure un sistema tarifari integrat.

Arrossega problemes des del seu inici. El nou servei havia d'estar en marxa en 2017 i, davant la impossibilitat de complir amb aquest termini, es va fixar 2021 com a any per a desplegar-se íntegrament. Tampoc s'ha complert.

Poc després es va produir un problema informàtic que va deixar al descobert centenars de dades sensibles d'usuaris que s'havien acollit al primer gran pilot de la T-Mobilitat.

Ara, amb el refinançament i la paralització de finançament dels dos principals accionistes, pretén presentar un nou pla economicofinancer davant la ATM.