Avui hem tractat els següents temes:

L'oci nocturn celebra la reobertura del sector el proper 11 de febrer després que el Govern obligués els locals a abaixar persianes al Nadal, sumant més de 600 dies tancats des de l'inici de la pandèmia.

Els propietaris confien que la tornada a l'activitat no suposarà un repunt de casos perquè la interacció es trasllada a altres espais.

D'alta banda, asseguren que recomanaran l'ús de mascareta però adverteixen de la "dificultat" que els clients sempre la portin.

Organitzacions com Fecasarm o com el Gremi General de Discoteques de Barcelona han demanat que aquesta sigui "l'última vegada que es tanca" el sector. "Esperem que sigui la definitiva".

Un equip científic de Barcelona llança GENIGMA, un videojoc que repta a jugadors i jugadores a resoldre puzles mentre generen dades científiques per a detectar alteracions en les seqüències genòmiques i contribueixen a fer avançar la recerca del càncer de mama.

El joc, disponible avui a iOS i Android en català, anglès, castellà i italià, és el resultat d’un projecte de ciència ciutadana de dos anys i mig desenvolupat per un equip de recerca del Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) i professionals del videojoc.

La fundació Barcelona olímpica amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona organitza la dècima segona edició del Barcelona Sports Film i tindrà lloc del 14 al 20 de febrer de 2022. Hi haurà 17 sessions gratuïtes en dos formats diferents: presencial, repartides en set escenaris de Barcelona, i virtual, a través de la plataforma FESTHOME. Cal reservar tant per als formats presencials com virtuals. Parlarem amb el Director de la Fundació BCN Olímpica,FrankTerrón.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).