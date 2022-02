Avui hem tractat els següents temes:

La reforma laboral ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats en una votació carregada de polèmica, però que finalment ha donat 'llum verda' al text dissenyat pel Ministeri de Treball amb l'ok' dels agents socials i que té certes implicacions per als autònoms, especialment els que tenen contractats treballadors al seu servei.

La Comissió Europea ha pres nota sobre la nova reforma laboral del nostre país i consideren positiu que hagi estat pactat pels agents socials el que considera un bon exemple. En el programa d'avui intentarem resoldre alguns punts amb el professor de dret laboral de la universitat Abat Oliba CEU,EduardoArmas.

El mòbil pot ser una forma d’evadir-se de les preocupacions. Per a algunes persones tímides, insegures o amb dificultat per gestionar les seves emocions; també una manera de relacionar-se més còmoda que fer-ho cara a cara.

No és sorprenent que els adolescents, tan vulnerables en aquest sentit, siguin un grup especialment propens a desenvolupar dependència del mòbil; encara que aquesta es dona a qualsevol edat.

En quin moment podem entendre que tenim una addicció i com la podem controlar? Parlarem el director d'ITA d'Argentona,JavierFelipe.

- Que ens fa caure en una addicció?

És una pregunta estrella i hi ha molts factors que poden ser vitals o que van amb la mateixa persona com poden ser situacions estressant com una separació una pèrdua una relació familiar no acorda amb el que s'espera. Hi ha diversos factors que ens poden fer caure.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.





I, a més, hem parlat de com es reciclen productes que no saps a quin contenidor posar, com les maquinetes d'afaitar.