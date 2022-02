Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Pels infants fer-se una ressonància magnètica pot ser sinònim d’angoixa, ja que, tot i que es tracta d’una prova indolora, han d’estar molt quiets durant la llarga estona que dura l’exploració, dins d’un tub semitancat què emet sons forts. Per això, en molts casos, cal sedar-los per tal que no es moguin i assegurar l’èxit de la prova d’imatge.

Per millorar l’experiència dels nens i nenes que s’han de fer una ressonància magnètica, l’Hospital Germans Trias i l’IDI Metropolitana Nord han adquirit unes ulleres de cinema que aïllen els infants mentre es fan l’exploració i els permet estar més tranquils. “Gràcies a les ulleres, les nenes i nens col·laboren més amb aquest tipus de prova, ja que estan distrets i no els suposa una experiència traumàtica.

Els centres de primària i secundària ja tenen sobre la taula els esborranys per al proper curs 2022-2023. En primer lloc, l'esborrany conté nous criteris d'avaluació. En la fase inicial, les avaluacions es realitzen al final de cada cicle. És a dir, al final de 2n, 4t i 6è de primària. En el cas de l'ESO, serà al final de cada curs com fins ara. La norma afavoreix la desaparició de les avaluacions trimestrals, tal com els entenem ara. No obstant això, al final de cada trimestre es proporciona un informe sobre el progrés de l'estudiant. Tenim en el programa d'avui al portaveu del sindicat de professors de secundària a ASPEC, Xavier Massó.

Ja són molts els països europeus que estan prenent mesures per tallar l'òmicron. Tot i això, no tots els ciutadans estan per la tasca d'acatar aquestes restriccions, i milers d'ells inunden els carrers de les diferents capitals d'Europa per protestar contra l'exigència dels certificats de vacunació per entrar a certs llocs o les restriccions de viatges imposades pels governs. Malauradament el fenomen del negacionisme cada cop creix més a Europa, per saber perquè està passant parlarem amb l'investigador del departament de psicologia de la universitat de Girona i institut de recerca de qualitat de vida, Xavier Oriol.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Limitat per l'Òmicron però al peu del canó. Avui, per començar, una pel.lícula que, segons el nostre Víctor, potser és ja la millor de l'any. (Àudio)