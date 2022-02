Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Xarxes que simulen sinistres per a blanquejar diners procedents del narcotràfic, màfies que fingeixen atropellaments a ciclistes, artistes que reclamen milers d'euros mentre actuen en teatres o modestos esportistes que reclamen una incapacitat permanent mentre fan fúting en parcs públics.

Aquests són alguns dels casos que els especialistes de Línia Directa Asseguradora han aconseguit desemmascarar durant els dos últims anys i que formen part del “VI Baròmetre del Frau en l'Assegurança d'Actuacions i de Llar”, que analitza gairebé 75.000 intents d'estafes destapats per la companyia en tots dos rams en els dos últims anys.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la diputada de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de sant Boi, Lluïsa Moret (àudio).

El Centre SPOTT (Servei de Prevenció i Tractament de Drogodependències) de la Diputació de Barcelona, el primer centre d'atenció a les drogodependències -CAS- de tot l'Estat, situat al carrer de Sant Honorat, 5, de Barcelona, celebra el 40 aniversari.

El centre, que va iniciar la seva activitat en la prevenció i intervenció de les addiccions l'any 1981, dota de recursos tècnics, materials i econòmics els ens locals de la província de Barcelona perquè puguin portar a terme les seves polítiques en matèria de prevenció.

ls aiguamolls conformen l'ecosistema més fràgil del món, diversos estudis científics revelen que estan desapareixent del planeta. La desembocadura de l'Ebre, Doñana, el Mar Menor o Les Taules de Daimiel són els ecosistemes aquàtics nacionals en seriós perill. Parlarem amb el professor del departament de ciències ambientals de la universitat de Girona, Daniel Boix.ç

- Estem parlant d'una situació cada cop més delicada als aiguamolls.

Des del món científic fa anys que s'estan fent revisions sobre la problemàtica dels ecosistemes i la biodiversitat. Els aiguamolls, en general, són ambients importants i aporten un gran percentatge de biodiversitat. El que observem és que s'està degradant molt, sobretot quan són petits i tenen poca profunditat, aquestes juguen un paper molt destacat i menyspreat, no només ha disminuït el canvi climàtic sobretot ha disminuït per una extracció massiva què estem fent servir per usos d'urbanització de zones o d'altres que tenen les persones i es genera un problema amb l'arribada de l'aigua. L'extracció per regadiu també ha estat molt important i les solucions que s'han plantejat potser no són les més idònies, en aquest cas es tracta de portar aigua d'un riu i no totes les aigües són iguals, és a dir, les aigües porten una sèrie de característiques químiques associades i no totes les espècies hi poden viure.

