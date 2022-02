Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La pandèmia de Covid-19 ha erosionat la salut mental d'una gran part de la societat. De la mateixa manera, en persones vulnerables o amb predisposició, ha suposat un augment alarmant dels trastorns mentals.

De manera més concreta, qualsevol situació alarmant o catastròfica (com una pandèmia) suposa el brou de cultiu perfecte per a l'aparició de trastorns relacionats amb la por excessiva.

Així, diversos estudis que han avaluat brots previs de malalties infeccioses com la grip espanyola de 1918 o el brot d'Ebola a l'Àfrica Occidental el 2014 han associat aquests a respostes cognitives, afectives o conductuals desproporcionades davant de qualsevol aspecte associat a aquestes.

De fet, una de les qüestions més buscades a internet aquest passat 2021 són les malalties mentals i la transmissió sexual. Parlarem amb la psicòloga i membre de Doctoralia, Dr. Maria ConsueloVilasánchez.

Nova bomba en la indústria del videojoc. En aquesta ocasió per part de Sony, que ha anunciat haver arribat a un acord per a adquirir Bungie, desenvolupador de Destiny i Halo, a canvi de 3.600 milions de dòlars.

D'aquesta manera Bungie s'uneix a la família de PlayStation Studios, però ho fa com una subsidiària independent i multiplataforma que conservarà la capacitat de publicar els seus propis jocs.

Ha tingut lloc la presentació de la nova subseu del CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), situada a Badalona i centrada en energia sostenible.

Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona, el node d'energia ha d’ajudar a transformar el model productiu, oferir noves oportunitats al jovent i afavorir la retenció del talent o la cerca de feina de valor afegit al territori, així com promoure l'adopció de la blockchain i les tecnologies descentralitzades entre el sector energètic.

Alguns camps de cereals s’han hagut de plantar dos cops aquest any, i així i tot, ja han perdut la collita, a causa dels conills.

En alguns casos, com en plantacions de blat i ordi els danys han arribat al 100%. Davant aquesta situació desesperada per als agricultors, el biocida és una bona solució per posar fi a la superpoblació d’aquesta espècie. Així ho demostra l’experiència, ja que aquest producte s’està utilitzant amb aquest mateix fi en infraestructures públiques.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb Lluís Viladrich, cap de la sectorial de Fauna de JARC, que considera que seria una mesura molt positiva. Part de l’opinió pública no és conscient del perill i els danys que causen les poblacions descontrolades d’espècies salvatges “però segur que poden imaginar-se com caldria actuar si tinguessin una plaga de ratolins o paneroles a casa seva”, apunta Viladrich.