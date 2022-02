Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Semblava que el teletreball es va accelerar arran de la pandèmia i ens va agafar sense una educació prèvia, un punt molt necessari per saber com realitzar-ho d'una manera correcta. En aquest moment la corba de contagis continua sent elevada i el teletreball és una de les qüestions més que recomanables en totes aquelles feines que ho puguin aplicar. Parlarem dels avantatges i desavantatges del teletreball amb professor associat del departament de psicologia de la universitat de Girona, Joan Roa.

El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte IMPETUS, que compta amb un pressupost de 14,8 milions d'euros amb l'objectiu d'accelerar la resposta d'Europa al canvi climàtic i definir accions concretes mitjançant mesures innovadores, amb la finalitat de contribuir a l'adaptació climàtica i avançar per aspirar a ser el primer continent climàticament neutre per al 2050.

En aquesta línia, el projecte, en el qual a Catalunya hi participen també el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i l’empresa Lobelia Earth, estudiarà sinergies entre les accions d'adaptació i mitigació del canvi climàtic, el suport al creixement i l'estabilitat socioeconòmica en l’àmbit regional, així com la transició de les comunitats cap a la sostenibilitat i resiliència ecològica.

L'augment de les compres que es fan ajornant-ne el pagament mitjançant targeta de crèdit és un fet innegable i fàcil d'apreciar en els hàbits de consum de la població general. De fet, segons l'enquesta nacional sobre l'ús d'efectiu, feta pel Banc d'Espanya el mes de juliol passat, el 2,5 % de la població va declarar que havia deixat de fer servir l'efectiu per motius d'higiene a causa de la pandèmia, la qual cosa es tradueix en un increment de l'ús de les targetes, tant de dèbit com de crèdit.

De tot això hem parlat a Migdia a COPE Catalunya amb el professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC (àudio).

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

