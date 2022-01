Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui em tractat els següents temes:

Des d'avui divendres dia 28 de gener les restriccions que hi havia fins ara han passat a ser recomanacions tot i que l'oci nocturn encara continua tancat. Parlarem amb el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas.

- Des d'avui, el que era obligació passa a ser recomanació, ni tan sols es demanarà el passaport covid, però l'oci nocturn continua tancat, és difícil d'entendre.

La veritat és que és difícil d'entendre tot plegat perquè si hem de fer una avaluació des del juny del 2020 tota la política que seguits la Generalitat amb el tema de la contenció del virus jo considero que ha sigut un fracàs total. Catalunya ha estat la comunitat que més restriccions ha aprovat i la què més a castigat al sector de la restauració i l'oci nocturn d'una manera continuada. El resultat parla per si sol, les dades de contagis han empitjorat, per tant, s'ha demostrat aquest fracàs en les seves polítiques de contenció. Han fet molt de mal a les activitats econòmiques de milers de famílies que viuen d'aquests dos sectors. Ara no sé per quina raó es manté tancat l'oci nocturn.

Fa poc temps va tancar a Sitges l'exposició cubana 40+1 per on han passat 20.000 persones, però sí aixequem la vista podem veure l'horitzó una nova estrena, es diu "AdiósArturo" i es va presentar en societat ahir. Aquest nou projecte s'estrenarà el dia 2 de febrer al Coliseum de Barcelona. Per saber més detalls parlarem amb el director de la Cubana, Jordi Milan.

- Estrenar espectacles sempre és una cosa bona.

En principi és un espectacle que es va estrenar el maig del 2018 a València i ha estat girant per tota Espanya, però encara no havia passat per Barcelona. Vam voler ferro al revés en comptes de començar per la ciutat comtal perquè al final de la gira coincidís amb el nostre 40 aniversari que és el setembre del 2020, però per les circumstàncies que tots hem viscut no ha pogut ser, aleshores ho hem retardat.

La Universitat de Girona (UdG), l’Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro han posat en comú el seu interès per la temàtica surera i han creat la Càtedra d’Estudis del Suro.

La iniciativa respon a la voluntat d’impulsar la recerca multidisciplinària sobre el món del suro: des del mateix material fins la cultura surera, passant pels boscos i les indústries. L’objectiu és divulgar el coneixement a l’entorn del suro dins i fora l’àmbit acadèmic.

Es farà un especial èmfasi en els territoris surers de Catalunya, així com en d’altres regions i països. La càtedra vol sumar i potenciar els esforços intel·lectuals i materials de les institucions en la recerca del suro i el seu retorn social per tal de millorar l’eficiència en la gestió dels recursos públics que s’hi dediquen.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Limitat per l'Òmicron però al peu del canó. Avui pel.lícules escollides del festival de cinema independent de Sundance (àudio).