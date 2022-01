Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El govern aixecarà gairebé totes les restriccions actuals de la Covid a partir de divendres, excepte l'oci nocturn. Parlarem amb el secretari general de la Fecalon, Fernando Martínez.

- Quins són els motius per no obrir l'oci nocturn?

Ahir vam tenir una reunió amb el govern on es van fer moltes preguntes i es van donar poques respostes. Encara no sabem per què el govern va imposar el toc de queda o perquè l'aixeca ara i reobre totes les restriccions a la restauració. Ahir també es va constatar que la incidència està la baixa i crec que és una dada que ningú discuteix, sobretot ens van dir que les UCI estaven estabilitzades, per tant, tenint aquestes dades sanitàries i tenint clar que en aquests moments l'òmicron no deixa de ser un tractament de quadre gripal, creiem que no hi ha motius perquè es mantinguin les restriccions en un sector que hem de recordar que és el 5% de la població.

l Prat del Llobregat ha impulsat una estratègia de transició energètica, com la seu de la casa de l'energia. Parlarem amb l'alcalde del prat de Llobregat, Lluís Mijoler.

- El municipalisme ha de ser intervencionista en aquesta situació?

El municipalisme és la llavor del canvi, és la realitat de la transformació. Les coses es fan des del món local i la proximitat, allà és on podem veure que tot i les dificultats de ser una administració per impulsar, és la més propera i la que permet més marge de maniobra per transformar les coses. Sempre dic que la veritable política es fa des de la ciutat i des dels nostres pobles.

L'habitatge és un d'aquells drets que estan, però que de vegades no es compleixen i de fet darrerament tornava a ser notícia parla nova bonificació de cara als joves per poder llogar un pis per menys de 600 euros. Parlarem amb la professora de dret civil de la universitat Abat Oliba CEU, Elena Palomares.

- A la ciutat de Barcelona és molt complicat trobar pisos de lloguer per 600 euros.

A Barcelona és impossible, és més, si tu agafes la informació que publica la Generalitat de Catalunya en relació amb el preu de l'habitatge a la ciutat comtal, descobreixes que no hi ha cap habitatge que s'inscrigui per menys de 680?€.