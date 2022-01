Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

A nivell global, les emissions d'efecte d'hivernacle per sectors indiquen que l'agricultura, la silvicultura i l'ús de la terra contribueixen en un 18,6% al total d'emissions.

A nivell de Catalunya aquesta contribució sembla que tan sols és de l'11% però així i tot, es tracta de sectors d'activitat d'un gran impacte en el canvi climàtic.

Avui comptem amb coneixements, tecnologies i motivació suficients per a no sols reduir l'emissió d'aquests gasos nocius, sinó per a produir també un impacte positiu, és a dir, aconseguir una economia que sigui regenerativa per disseny, com promouen els preceptes de l'economia circular; i en això té especial importància l'agricultura.

La “agricultura regenerativa” ha de ser l'única que apliquem, per una qüestió de supervivència. I és que un bon ús del sòl no sols ens dona aliment i salut, sinó que és el millor absorbidor i acumulador de CO? del planeta.

Meta vol fer un pas important en el camp de la intel·ligència artificial i ha anunciat que a mitjan enguany tindrà operatiu el supercomputador per a la recerca de IA més potent del món.

Es tracta de Research SuperCluster un sistema de recerca pensat per a entrenar complexos models d'intel·ligència artificial.

Servirà per a crear models d'intel·ligència artificial més precisos per als seus serveis existents, i obrirà la possibilitat de crear "experiències d'usuari completament noves, especialment en el metavers.

Actualment, s'està marginant a un gran nombre de persones respecte a la digitalització bancària, concretament a la gent gran. Parlarem d'aquesta situació amb el professor de periodisme de la universitat Abat Oliba CEU i expert en digitalització en persones grans i autor de "Senior" un llibre que sortirà a la venda pròximament, Manel Dominguez.

- La digitalització és un present, però tampoc es pot marginar alguna franja d'edat com està passant amb els bancs.

Hauríem de posar punts a les i per no dimensionar una realitat que no s'ajusta ben bé el que està succeint. Estem dins d'un període de transformació digital a la nostra societat en general no tan sols de la banca.

El nombre d'inscripcions d'animals de companyia ha registrat un nou record, ha crescut quasi un 15% durant el 2021. Parlarem amb la veterinària de Tarragona i membre del consell de veterinaris de Catalunya,VerónicaAraunabeña.

- Hi ha una raó per aquesta pujada d'inscripcions d'animals de companyia?

La raó només s'explicaria a causa de l'entorn que estem vivint durant aquests dos anys de fer l'any 2020 ja va marcar un rècord d'inscripcions i aquest 2021 l'has superat. És un d'any darrere de l'altre coincidint amb els dos anys de pandèmia, es veu d'una manera molt clara que està bastant lligat a aquesta situació perquè la gent està més a casa i els hi pot dedicar més temps, a part de tots els beneficis emocionals que ens aporten.