Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

D'un temps a aquesta part ha incrementat la febre per invertir en criptomonedes. En el programa d'avui volem fer una petita reflexió al costat d'un expert i hem convidat al professor d'economia de la universitat Sant Abat Oliba CEU, Enric Rello.

- És només una moda passatgera?

Això no ho sé, però el que sí que sé és que és un mitjà on la gent vol treure rendibilitat. El primer que sobta és que la gent es refereix a les criptomonedes com una moneda i no és realment així, és més, la direcció general de tributs va deixar ben clar que eren béns immaterials. No es tracta d'una criptomoneda i el desconeixement de la gent és precisament el que fa que entrin en uns riscos que poden provocar pèrdues.

Aquest passat divendres dia 21 de gener ha vist la llum el nou disc deMaruja Limón, "Vidas". Parlarem amb una de les components del grup, Eli Garcia.

- És el vostre tercer disc?

Exacte, personalment penso què és el millor fins ara. Aquest disc és molt més madur i què ha necessitat el seu temps.

- El segon disc va sortir l'any 2018, esteu imparables.

Ara mateix la vida musical és així.

- Teniu nova data per al proper concert?

A causa de com està ara la situació de la covid-19 ens hem vist obligades a posposar alguns concerts que teníem previst, de fet, és molt recent i encara no ho hem parlat amb el nostre a mànager, però suposo que el que farem serà moure la data per poder fer el concert a la sala Apolo i el festival Mil·lenni. Teníem moltíssimes ganes de poder tocar en directe els nous temes a la nostra ciutat.

La relació dels nens amb la tecnologia comença cada vegada a edats més primerenques i el telèfon mòbil s'ha convertit en una peça indispensable. De fet, l'edat mitjana en la qual els menors reben el seu primer telèfon se situa per sota dels 11 anys, segons un recent estudi d'Unicef. A més, d'acord amb les últimes dades de Statista, el 69% dels nens i nenes espanyols d'entre 10 i 15 anys van comptar amb un mòbil durant 2021.

No sols s'inicien més aviat, sinó que també passen més temps amb les seves terminals.Els menors passen una mitjana de 711 hores i 45 minuts a l'any enfront d'una pantalla.

Avui dia, les famílies s'enfronten al repte de donar als seus fills una bona educació digital, la qual cosa pot resultar complicat per a molts pares i mares en part analògics. El moment de donar-li un mòbil als fills es pot intentar allargar, però és un moment inevitable. Com fer-lo?.

Els francesos ho van adoptar en el segle XVIII de la locució en llatí ‘min?tus’, la qual significava ‘menut’, ‘petit’ i feia referència a la petita llista en la qual el cambrer portava anotats els diferents plats ja cuinats i que estaven llestos per a ser servits en un bistró.