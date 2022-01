Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat les següents noticies:

El professorat del segle xxi ha evolucionat substancialment respecte d'aquells mestres que exercien fa quaranta o cinquanta anys. La societat ha canviat,i els qui eduquen els adults del futur tenen davant seu nous desafiaments.

Si abans el professor era un mer transmissor de coneixement la figura del qual era molt respectada, el del present i el futur és algú en procés d'aprenentatge continu, que treballa tots els tipus d'intel·ligència, per a qui els exàmens no són en absolut l'únic mètode per qualificar i que té una interacció contínua amb els seus alumnes. Amb aquest panorama, quins són els reptes dels professors del futur?

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la professora de psicologia i ciències de l'educació de la UOC, Sylvie Pérez (àudio).

Entra en joc l'energia nuclear i un debat important a Europa sobre si aquesta energia és verda o no. Països com Espanya Àustria i Dinamarca diuen que no i la resta diu que sí com és França un dels majors productors d'aquesta energia. Parlarem amb el professor de la universitat de Girona i investigador del grup de recerca Grafema,Lino Montoro.

- L'energia nuclear és una energia verda?

Hi ha diferents punts de vista a la comissió europea, si ho veiem des del punt de vista d'emissions CO2, lògicament si ho comparem amb altres classes d'energia, produeix molt poques emissions i ara és un dels grans problemes actuals de l'escalfament global, en aquest cas sí que es podria considerar verda, però també hem de pensar l'impacte que tindríem el funcionament d'una central en el seu dia a dia.

SharonCorr presenta el seu tercer treball en solitari després de la separació de la banda de pop celta TheCorrs, creada amb els seus germans als anys noranta i amb la qual va arribar a vendre més de 45 milions de discos. El nou treball de SharonCorr va veure la llum el mes de setembre passat i porta el títol de 'TheFool & TheScorpion'. Hi ha fet un gir als seus habituals sons celtes introduint un aire més intimista. El dia 27 de gener l'artista SharonCorr actuarà al festival mil·lenni de Barcelona. Ens dona més detalls la mateixa artista.

- Amb la banda "TheCoors" vau vendre més de 45.000 còpies, ets tota una llegenda en el món de la música.

Va ser un èxit increïble, però també hem treballat moltíssim fent moltes gires, component i tocant arreu del món. Hem tingut molta sort i entre nosaltres hi ha màgia i ho fem tot des del nostre cor.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Limitat per l'Òmicron però al peu del canó. (àudio)