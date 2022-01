Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Una de les mesures que s'han pres a Catalunya per contenir l'expansió de la covid-19, és el toc de queda. La Generalitat l'aixecarà durant aquest cap de setmana i la resta de restriccions continuaran, com és el tancament de l'oci nocturn. Avui parlarem amb el sector de l'hostaleria que fa quaranta-vuit dies que estan demanant al passaport Covid i vint-i-sis dies amb l'aforament limitat al 50%. Per saber com està la situació parlarem amb el president de l'associació hotelera de Tarragona i terres de l'Ebre i director de l'hotel Class de Valls, Magí Mallorquí.

La zona de Sant Andreu Sud de Barcelona ja té el primer contenidor intel·ligent per recollir matèria orgànica. Per tant, des del mes d'octubre s'han col·locat 48 bústies, i els 15 contenidors s'afegeixen a les 48 bústies per tal de flexibilitzar la recollida d'aquesta brossa. Paper i cartó, reciclables i residus s'han deixat intactes, anant porta a porta el dia corresponent en un contenidor al carrer.

Els veïns d'aquest barri han negat que l'ajuntament de Barcelona hagi acceptat les millores proposades en el sistema porta a porta. Valorarem aquesta situació amb la portaveu de l'associació de veïns de Sant Andreu sud, Cristina Galán.

Els responsables de Cinemes Imperial i Multicinemes Eix Macià expliquen com aquesta mesura no sols fomenta l'hàbit sociocultural d'assistir a l'espectacle del cinema, sinó que ajuda, en la situació sanitària actual provocada pel COVID-19, al fet que no es produeixin les temudes aglomeracions de gent.

«Per tradició, el dia de l'espectador era sola una vegada a la setmana —els dimarts en la nostra localitat—, però fa temps que decidim implantar-ho de dilluns a dijous inclusivament —excepte festius i vespres de festiu—.

Aquest al·licient per a acudir a les sales de cinema de Sabadell entre setmana té com a objectiu “acaronar” als cinèfils, aficionats, famílies i amics que gaudeixen amb la pantalla gran, acostar el cinema a tots els públics i, per descomptat, propiciar que el cinema sigui un espai segur».

A Migdia a COPE Catalunya ens ho ha explicat el gerent dels cinemes, Miquel Gratacós (àudio).

Kima Guitart és dissenyadora, artista i artesana, hereva d'una tradició mil·lenària i viva, del desig d'incorporar el seu concepte de bellesa a la vida quotidiana.

Incansable viatgera de destinacions llunyanes, coneix llegendes fantasioses, rituals misteriosos, ciutats mítiques, i ha convertit amb encert i màgia les seves sedes en uns extraordinaris mapes.

Des de 1971, ja enamorada de teles sedoses, va voler dur a terme una completa formació a París i a Nova York, i a fi de conèixer les seculars i estrictes tècniques de treball amb aquest teixit a la Xina i el Japó.

Endinsar-se per uns rigorosos processos li va permetre viure un apassionat diàleg amb la tècnica; aconseguint una interpretació pròpia de l'univers de la seda i fins i tot ser capaç de transgredir-lo gràcies a un procés creatiu genuïnament personal, no absenti de simbolismes.