Amb el risc de contagis per l'òmicron els experts es pregunten si era necessari la presencialitat dels més petits a les aules. Parlarem amb l'infectòleg pediàtric de l'hospital Josep Trueta i vicepresident de l'àrea científica de la societat catalana de pediatria, Dr. Borja Guarch.

- Hem estat poc prudents?

Això el temps ens ho dirà, però el que sí que hem de tenir clar és que les aules són un espai segur i necessari per a la salut completa i integral dels nens. S'ha dut a terme una gran tasca de coordinació entre l'assistència primària i les escoles i la veritat és que molta gent en aquest moment ha tingut aquest dubte i és més, en algun país com és Portugal ha endarrerit una setmana la tornada a les aules. Crec que la decisió que hem pres el nostre país és la correcta, s'ha demostrat amb la recerca i investigació que els nens es contagien a través dels adults. Hem de continuar reforçant aquestes mesures preventives de l'educació, però no hem de privar als nens que puguin fer la seva vida el més normal possible. El debat ara estaría més bé en com optimitzar la quarantena.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

-Catalunya llança el primer metavers

A partir d'aquest dilluns a les 15h00, les entitats que vulguin adherir-se a la iniciativa podran registar-se i entrar a una sala personalitzada amb un codi. Els organitzadors aniran afegint noves possibilitats d'ús al llarg de l'any i en la segona meitat del 2022 esperen desplegar un campus universitari que puguin fer servir les universitats catalanes. A més, de cara al final de l'any es vol posar en marxa una "governança descentralitzada" del metavers, perquè siguin les entitats adherides qui el dirigeixin

No deu ser gens fàcil i molt menys en els temps que corren, trobar un negoci que tinguin més de cent anys de vida. A Barcelona podem descobrir una de les ganiveteries més antigues de Catalunya, es tracta de la ganiveteria Roca de la plaça del Pi de Barcelona. Parlarem amb el gerent de la ganiveteria Roca, Lluís Torrente.

- És molt difícil que sobrevisqui un negoci durant cent anys?

Avui dia sí, un negoci que encara treballa amb el mateix ofici ha d'haver passat també les primeres pandèmies que va haver-hi abans de la covid-19. Continuem fent feina, reforçant i creixent cada dia.

- On va néixer el negoci?

El negoci va ser fundat el 13 de novembre de 1911 a la placeta de Sant Josep Oriol què és just darrere de la plaça del Pi on va començar el nostre fundador, Ramon Roca. Va marxar a altres països com França o Alemanya per estudiar i assessorar-se una mica per poder treballar l'ofici a Barcelona. Es va realitzar una enclusa per Albert dual a París a 1912 i va anar avançant en l'ofici de la ganiveteria amb una eina de tall fi. Un dels productes més emblemàtics són les navalles d'afaitar i molta gent venia expressament a buscar eines de tall fi, com bisturís per metges i diferents estris com són les tisores o ganivets. A partir de 1916 va quedar disponible el local on ara està emplaçada a la ganiveteria Roca què és just davant de l'església.