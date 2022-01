Avui hem tractat els següents temes:

Com es reté el talent? Com podem mantenir la felicitat d'un treballador? Cada cop està amb més present el terme "salari emocional". Tot apunta que de cara al 2022 serà una de les claus per retenir talent a les empreses. Parlarem de com és d'important amb la professora del departament de psicologia i coordinadora del màster en treball de relacions laborals i recursos humans de la universitat de Girona, Mònica González.

La setmana passada el ministre va fer unes declaracions i el sector de la carn de tota Espanya va posar el crit al cel. Avui volem reflexionar sobre el tema de per què la carn està patint problemes com per exemple si proporciona una bona alimentació o el canvi climàtic. Per què en aquest moment la carn està tan criminalitzada? En el programa d'avui d'animal catedràtic de nutrició i endocrinòleg esportiu, Dr. Antonio Escribano.

- Per què es responsabilitzar a la carn en aquest moment de tots els problemes que té el planeta?

Hi ha coses que no puc arribar a entendre, com es pot arribar aquesta situació per opinions minoritàries. L'alimentació és una estructura bioquímica i no una filosofia ni una ideologia, però, en canvi, s'esta donant una impressió que no és correcte no és exactament el que la gent entenent el que està passant amb la carn.

Com cada mes de gener, arriben les tradicionals rebaixes que, a diferència de 2021, no estan afectades per les restriccions de moviment. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha elaborat una sèrie de consells per a tenir en compte abans de sortir de compres.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'OCU, Enrique García (àudio), que ens ha explicat els següents consells.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.