Migdia a COPE Catalunya i Andorra

A la Guía para padres sobre actividad física y salud que publica el Ministeri de Sanitat s'observa que, dels elements que motiven més, destaca passar-s'ho bé, moure's i compartir experiències amb els iguals. De la mateixa manera, entre els factors que desmotiven i fan que s'abandoni l'activitat física hi ha la pressió per jugar, la imposició externa de l'activitat i donar més importància a guanyar que a jugar. Si bé és una obvietat que practicar esport és saludable, fins a quin punt aquesta competitivitat, encoratjada en part pels pares o les mares, és sana?

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Xavier Pastor. (àudio).

-Els antibiòtics cada cop menys efectius

Els antibiòtics són medicaments importants. Seria difícil exagerar els beneficis de la penicil·lina i altres antibiòtics en el tractament d'infeccions bacterianes, la prevenció de la propagació de malalties i la reducció de complicacions greus de les malalties.

No obstant això, alguns medicaments que solien ser tractaments estàndard per a les infeccions bacterianes ara són menys eficaces o ni tan sols funcionen. Quan un antibiòtic ja no té efecte en determinat cep de bacteris, es diu que aquests bacteris són resistents als antibiòtics. La resistència als antibiòtics és un dels problemes per a la salut més preocupants del món.

Hem parlat del tema amb el cap del servei de medicina interna de l'hospital de Santa Caterina de Girona i professor de ciències de la salut de la Universitat de Girona, doctor Albert Gómez.

-Quina pot ser la solució sostenible al transport pesant urbà?

El repte de la mobilitat sostenible ja no sols és tasca de les grans ciutats. Especialment després que l'Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030, aprovada recentment pel Consell de Ministres, adopti un enfocament basat en la mobilitat quotidiana dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental del transport.

Conscients del full de ruta marcat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) així com dels objectius ‘Fit for 55’ de la Unió Europea, les empreses de la indústria del motor estan impulsant noves fórmules amb les quals fomentar la mobilitat sostenible i empènyer a les metròpolis i corporacions locals més petites a la progressiva descarbonització dels vehicles que circulen pels centres urbans.

Sota aquesta premissa s'estableix les cinc claus per a impulsar la mobilitat sostenible del transport pesat en 2022, de manera ràpida i econòmica.

Hem parlat del tema amb el CEO de BeGas, Pedro Silva.

-La celebració de l'any nou

La Presidenta de l'observatori d'investigació de comunicació i ciències afins, Marta González, ens ha explicat a Migdia COPE Catalunya com és celebra l'entrada d'any en diferents cultures.