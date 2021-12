Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-La muntanya russa de l'energia

El preu mitjà de la llum a l'Estat baixarà aquest dilluns dels 100 euros per MWh, després d'una setmana de rècords. Concretament serà de 96,08 euros i no se situa per sota dels 100 des de l'1 de novembre, segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). Així doncs se situarà lluny del màxim històric registrat el passat dimecres, de 383,67 euros per MWh. L'hora més cara per encendre electrodomèstics serà de 18h a 19h de la tarda, quan el preu del MWh se situarà en 207,10 euros per MWh, mentre que la més barata serà de dues a sis de la matinada, amb un import de 2,67 euros per MWh.

Hem parlat del tema amb el Catedràtic emèrit d'economia de la Universitat Abat Oliba CEU, Clemente Polo.

Un estudi publicat el passat mes d'octubre per la revista The Lancet mostra dades sobre salut mental: durant la pandèmia, els trastorns d'ansietat i de depressióhan augmentat, respectivament, un 26 i un 28 %. I hi afegeix una altra dada: els països amb més incidència de la covid van tenir més prevalença de trastorns de caràcter psíquic. Són molts els factors que hi han influït, però destaca que la pèrdua d'éssers estimats en aquest període de temps ha augmentat pel que fa a altres nadals —excepte, potser, el darrer. S'acosta Nadal i tot aquest malestar torna.

-L' associació pessebrista de Barcelona fa cent seixanta anys

La primera noticia que es té, de L’Associació de Pessebristes de Barcelona és la publicada al Diario de Barcelona, conegut popularment pel Brusi.

El dia 9 de febrer del 1862, sota el títol de Fundación de una Sociedad de Pesebristas a imitación de otra anterior. “Uno de estos días ha habido una reunión de aficionados a Belenes, la cual ha tenido por objeto constituir una especie de sociedad, entre cuyas bases, iguales o parecidas a las que ya existían antiguamente,* es notable la de que todos y cada uno de sus miembros se obligan a poner de manifiesto cada año el respectivo Belén; que los días de iluminación serán distintos teniendo particular cuidado en que estén repartidos en los diferentes días de la semana y que cada uno destinará una noche exclusivamente para los asociados, quienes podrán hacer en el acto todas cuantas observaciones o censuras tengan por conveniente acerca de la distribución de los respectivos belenes, a fin de que estos vayan adquiriendo cada año mayor gusto y novedad.”

En el segle VIII, el religiós Bonifacio (canonitzat en sant després de la seva mort l'any 754) va ser enviat pel papa Gregori II a evangelitzar els països de Centreeuropa i en arribar a Alemanya es va trobar amb l'antiga tradició cèltica i la va reconvertir en un costum cristià, decorant i dedicant un arbre al natalici del Messies.





