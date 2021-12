Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-Torrons. Els postres estrella de Nadal

Existeix un consens bastant generalitzat respecte a que l'origen del torró cal buscar-lo en la península aràbiga i que, per tant, va ser introduït en els territoris del Mediterrani occidental, en les penínsules ibèrica i itàlica, pels àrabs.

La font que dona suport a la teoria que van ser els àrabs els qui van portar el torró neix del tractat De medicinis et cibis semplicibus, obra del metge andalusí Abdul Mutarrif, qui parlava dels beneficis de la mel i d'una medicina endolcida anomenada turun, amb la qual tractava el mal de coll, el refredat i la indigestió.

En la Península Ibèrica, les referències al torró són molt anteriors. El monjo Pere Ferrer, nascut a Tàrrega, va escriure entre 1221 i 1223 el Costumbrario del Monestir de Sant Cugat, on s'esmenten els terrossos, torró de cigrons, com a aliment tradicional per Nadal i Setmana Santa. La primera referència al torró a base de mel apareix en el receptari de cuina catalana El llibre de Sent Soví, anònim de 1324, encara que no explica la seva elaboració. Del mateix segle és el Llibre de totes les maneres de confitis, on sí que apareix la primera recepta del torró d'avellanes.

-Els valors de les històries de Nadal

Com a relat, la història del Nadal activa el mecanisme de la mimesis (imitació en la vida real dels valors narrats) per convidar-nos a ser humils. Ho fa en presentar a un Déu que és capaç de “rebaixar-se” per a encarnar-se en un “home limitat”. La crida a la humilitat també es troba en les circumstàncies del naixement. Com subratlla Kazmierczak, catedràtic de Literatura de la UAO CEU, ens parla que Déu “decideix néixer en una família modesta, sense diners per a un hostalatge. Això és una cosa que també aprenem d'aquesta història: els cristians som seguidors d'una persona pobra”.

-El malbaratament alimentari s'accentua a Nadal

Tres de cada quatre llars espanyoles van llençar menjar i beguda a les escombraries l'any 2020. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es van llençar 31 kilos/litres per persona. En total, van acabar al cubell de les escombraries 1.364 milions de kilos/litres d'aliments. La taxa de malbaratament es va situar el 2020 en el 4,3 %, xifra lleugerament inferior al 4,7 % registrat el 2019. Les festes de Nadal són un moment de l'any en què el consum es dispara per la celebració d'àpats familiars i en què el perill d'acabar malbaratant menjar, per tant, també es multiplica. Tenir presents alguns consells pot ajudar a aprofitar les restes.

Nova versió del llegendari musical '*West Side Story', al seu torn adaptació d'una famosa obra de teatre de Broadway, que modernitzava la història de 'Romeo i Julieta', de Shakespeare.





