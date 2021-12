Avui hem tractat els següents temes:

Les patronals de la restauració i l'oci nocturn han reaccionat amb indignació a les noves restriccions que proposa el Govern per frenar l'avenç de la pandèmia.

Joaquim Boadas, president de Fecasarm (àudio), ha anunciat que l'entitat impugnarà les decisions i que demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dicti mesures cautelaríssimes perquè no s'apliquin mentre resol el litigi.

Les dues patronals han lamentat unes mesures que es prenen en una de les temporades més importants de l'any per als sectors de la restauració i l'oci nocturn. "Un gerro d'aigua freda", ha admès Martínez. Boadas, de la seva banda, ha lamentat també haver-se assabentat de les mesures "quan ja s'han decidit".

En aquest sentit ha criticat que el sector no hi ha pogut dir la seva ni ha pogut parlar dels "avantatges" de mantenir la mesura del certificat covid, "un motor per a la vacunació" generat, precisament i principalment, per la restauració i l'oci nocturn, segons ha indicat. Per això considera que el Govern "s'ha equivocat".

ots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio). Amb ell hem parlat dels game Awards.

-La vulnerabilitat Log4Shell amenaça la seguretat dels gegants tecnològics

El que fa de Log4Shell una vulnerabilitat extremadament perillosa és la facilitat amb la qual es pot usar. Segons els experts de seguretat, per a aprofitar-se d'aquesta fallada no fa falta una configuració especial i fins i tot un atacant inexpert pot executar amb èxit un assalt. D'altra banda, cal tenir en compte que Log4j és una biblioteca de codi obert que s'usa en innombrables aplicacions.

Per fortuna, el pegat ja aquesta i es va llançar poc més de 24 hores.

Gràcies a Tres desenvolupadors que han treballat gratis i han posat pegats en 24 hores una greu vulnerabilitat que amenaçava a milions d'usuaris.

