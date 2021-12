Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Set de cada deu persones grans (més de 65 anys) a Espanya no són usuàries de la banca en línia. Desgraciadament, aquest comportament xoca frontalment amb l'estratègia de la banca: tancar sucursals i potenciar la digitalització. Aquest 2021, a Espanya han abaixat la persiana prop de 1.700 oficines dels quatre grans bancs espanyols (Santander, BBVA, CaixaBank i Sabadell), els quals han reduït en un 13 % la seva xarxa de sucursals. «Això impacta en un grup important i silenciós de la societat, la gent gran, que a poc a poc van quedant exclosos d'un sistema econòmic i financer en evolució constant, sense que la banca proporcioni una resposta adequada a aquest grup d'interès», adverteix a Migdia a COPE Catalunya Elisabet Ruiz-Dotras, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en educació financera (àudio).

El Departament de Salut ha posat en marxa una desena d'equips guia per atendre joves de 12 a 25 anys amb trastorns psicopatològics greus i amb atenció complexa. Aquests equips estaran formats per quatre professionals, però de cinc disciplines: psicòlegs, psiquiatres, infermers, treballadors socials i educadors socials.

La idea principal és apropar-se als joves, ja que aquests presenten situacions complexes més enllà de la problemàtica mental, així com problemes per acudir als serveis.

Per això, aquests professionals aniran "al carrer, al bar", al domicili o allà on el pacient estigui. D'altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat 54 equips més a partir del 2022 per atendre altres pacients amb crisis agudes.

El primer sorteig es va celebrar el 18 de desembre de 1812 i a l'origen va rebre el nom de «Loteria Moderna» per a diferenciar-la de la loteria Primitiva (creada el 1763).

No va ser fins a 1913 en el qual es van començar a utilitzar els bombos i les boles de fusta amb la numeració completa en cadascuna.