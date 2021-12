Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Després de l'èxit , l'Ajuntament de Barcelona aportarà a la ciutadania un total de més de 100.000 bonificacions de consum. Això vol dir que el consistori aportarà una nova aportació econòmica d'1 milió d'euros per fomentar el consum presencial de les institucions locals. Aquestes noves bonificacions estaran disponibles per a la seva descàrrega el 20 de desembre i s'han d'utilitzar abans de finals d'any.

La bona reputació del bon de consum fa que en poques setmanes s'hagin utilitzat 217.255 vals. El projecte es va posar en marxa el 18 d'octubre i, des d'aleshores, l'interès de la ciutadania i les estructures empresarials pel programa ha crescut de manera exponencial.

Com es viu el Nadal a un centre comercial i com són les campanyes solidàries que en aquest cas també s'associen als centres comercials com és l'Espai Gironès. Parlarem amb el gerent del centre comercial, Pau Jordà.

- Com es diu el Nadal a un centre comercial?

Sempre és especial perquè d'entrada al centre comercial canvia, es posa la decoració de Nadal, hi ha molt més ambient les botigues que també estan preparades i on normalment hi ha alguna activitat o campanya de Nadal solidària, per tant, el Nadal a un centre comercial és viu d'una manera especial i més intensa.

Avui comença la 48a edició de la fira avícola de la Raça Prat, els famosos pollastres pota blava, són una de les races de denominació d'origen que tenim a Catalunya, localitzats principalment al prat de Llobregat. Parlarem amb l'alcalde, Lluís Míjoler.

- És curiós veure com els pollastres també s'han de fer un test PRC a causa d'un brot de grip aviar al nord d'Europa.

Fins a l'últim moment estàvem amb la incògnita, tot i que està al nord d'Europa podria arribar fins al sud a través d'una au migratòria. En aquest sentit calia assegurar que no hi havia cap brot. La Generalitat ens va autoritzar per fer la mostra a condició que poguéssim demostrar que l'au no estava contagiada i així va ser, vam realitzar 72 PCR.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella... i ara ve Nadal. (àudio)